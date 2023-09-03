الحوار الوطني.. خالد داود يطالب بمناقشة ملف تمويل الأحزاب

قال الكاتب الصحفي خالد داوود، مساعد مقرر لجنة الأحزاب بالحوار الوطني، أن الجميع يسعي لنهوض للحياة الحزبية وأن المحور السياسي بجميع لجانه منتظر منهم دورا كبيرا في مساعدة الأحزاب والتأسيس لجمهورية جديدة تسعي الجميع مؤيد ومعارض.

وأضاف داوود، خلال كلمته بلجنة الأحزاب السياسية، ضمن قضايا المحور السياسي، أن الأحزاب السياسية بما فيها المعارضة تنتظر تقييم الشعب والمواطنين من خلال صناديق الانتخابات.

وطالب مساعد مقرر لجنة الأحزاب بالحوار الوطني، بضرورة تخفيف القيود على العمل الحزبي والسياسي مشيرا الي انه ينتمي لحزب معارض يسعي هذا الحزب للمشاركة في الانتخابات البرلمانية بنظام القوائم النسبية كونها تتماشي مع موارد الحزب وطبيعته

وأشار أن عمل الحوار الوطني مرتبط ببعضه وأن الفترة المقبلة ستشهد انتخابات رئاسية وتتطلب جهدا كبيرا من الجميع.

وطالب برفع الحجب على المواقع الصحفية، ومناقشة ملف تمويل الأحزاب والاستماع للبعض حتي نسعي للخروج لمقترحات قابلة للتنفيذ.