كاتب صحفي: الشباب يمثل 60% من التعداد السكاني لمصر.. والدولة تعتمد عليهم للتنمية|فيديو

أكد الكاتب الصحفي محمد الجالي، أن الإشادة الأممية بـ منتدى شباب شرم الشيخ تأتي استكمالًا لدور مصر الرائد في ملف الشباب.

القيادة السياسية المصرية تحرص على تمكين الشباب

وأضاف محمد الجالي، خلال مداخلة هاتفية فضائية "إكسترا نيوز"، أن الشباب المصري يمثل أكثر من 60% من التعداد السكاني للدولة، مؤكداً أن الدولة تعول عليهم في خطط التنمية الحديثة، وتمكين الشباب، ومع وجود الرئيس عبدالفتاح السيسي في الحكم منذ 2014 وضع على رأس أولوياته الشباب وتقلدهم المناصب التنفيذية، وتجلى ذلك في اتخاذ الدولة المصرية عدة خطوات نحو إفساح المجال للشباب على الأصعدة كافة.



وأشار الكاتب الصحفي إلى أن القيادة السياسية المصرية تحرص على تمكين الشباب، وزيادة فرص مشاركتهم في كل جهود التنمية، حيث إن القيادة السياسية تدرك تمامًا أن الشباب هم المستقبل.