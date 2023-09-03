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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فريق طبي متكامل من وزارة الصحة للعمل فى منتخبات ذوى الإعاقة

صدى البلد

اجتمع الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية بفريق العمل الطبى المرشح من وزارة الصحة بعد موافقة الأستاذ  الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة على ترشيح عدد من الأطباء فى جميع التخصصات للاستعانه بهم فى أنشطة اللجنه البارالمبية المختلفة.


واكد الدكتور حسام الدين مصطفى على أن  تلك الخطوة هى جزء من استراتيجية اللجة  لتطوير منظومة الطب الرياضى والرعاية الصحية  داخل المنتخبات الوطنية حيث تم اختيار ١٠ أطباء من مختلف التخصصات تحت اشراف اللجنة الطبية برئاسة د. سامح السيد  لعمل ملف طبى  لكل لاعب  داخل المنتخبات المختلفة ومتابعات دورية بعد انضمامهم للعمل داخل اللجنه الطبية تحت إشراف الدكتور سامح السيد رئيس اللجنة.


واضاف رئيس البارالمبية بأنه تم اختيار مقر دائم للجنه الطبية داخل المركز الأوليمبى بالمعادى وسوف يتم بدء عملهم خلال الأيام المقبلة.

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