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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هجوم ليلي روسي بطائرات مسيرة على منشآت لتخزين الوقود بأوديسا

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن تنفيذ هجوم ليلي بطائرات مسيرة على منشآت لتخزين الوقود في ميناء ريني بمنطقة أوديسا الأوكرانية.

وأكدت أوكرانيا الأمر قائلة إن روسيا قصفت مواقع "صناعية مدنية" في منطقة الدانوب باستخدام طائرات مسيرة.

وكانت القوات الأوكرانية، أعلنت اليوم الأحد، عن تدمير 22 مسيّرة روسية في منطقة أوديسا الجنوبية.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال سلاح الجو الأوكراني على "تليجرام": "ليلة الثالث من سبتمبر 2023، أطلق الروس عدة موجات من الهجمات.. من الجنوب والجنوب الشرقي"، مشيرًا إلى أنه تم تدمير 22 مسيّرة.

ولفت إلى أن هذا الهجوم تسبب في أضرار بالبنية التحتية للميناء في منطقة أوديسا وإصابة اثنين من المدنيين.

من جانبه، علق أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني على الهجوم الروسي بطائرات بدون طيار في منطقة أوديسا والذي أصاب البنية التحتية لميناء نهر الدانوب.

وقال يرماك عبر قناته على “تليجرام” إن الروس يواصلون مهاجمة البنية التحتية للموانئ على أمل إثارة أزمة الغذاء والمجاعة في العالم.

ونشر ييرماك أيضًا صورة لرجل إطفاء يوجه المياه نحو أنقاض الهياكل الخرسانية المحترقة، حسبما ذكرت وكالة “رويترز” للأنباء.

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