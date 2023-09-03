محافظ الجيزة : 4,5 مليار جنيه لتطوير شبكات الطرق بالمحافظة في 4 سنوات

أكد أحمد راشد محافظ الجيزة أن الدولة تولي اهتماما كبيراً بتنفيذ المشروعات التنموية التي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ويأتي على رأسها تطوير شبكة الطرق والمحاور والتي تشهد طفرة غير مسبوقة سواء لتطوير الشبكات أو استحداث محاور جديدة لتحسين الحركة المرورية بمختلف القطاعات وتوفير البنية التحتية اللازمة لإقامة المناطق الصناعية والاستثمارية وربطها بالمنافذ البرية والبحرية والتى تزيد من فرص العمل ورفع مستوى معيشة المواطنين في إطار تحقيق رؤية الدولة نحو ( مصر ٢٠٣٠).

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن دوائر أوسيم والوراق وكرداسه ومنشأة القناطر وإمبابة وذلك للوقوف على المشروعات التنموية التي يجرى تنفيذها على أرض المحافظة والخدمات المقدمة لمواطنى تلك الدوائر، والذى أشار خلاله المحافظ إلى أنه تم ضخ 4,5 مليار جنيه لتطوير شبكات الطرق ورصف الشوارع بنطاق المحافظة خلال الـ 4 سنوات الماضية.

كما أشار محافظ الجيزة إلى أن المحافظة قد شهدت إنشاء وتطوير العديد من المحاور المرورية وشبكات الطرق والتى تم تنفيذها بنطاق أحياء ومراكز ومدن المحافظة والتى تشمل محاور داخلية كمحاور ( أنور السادات، عمرو بن العاص، الفريق كمال عامر) ومحاور عابرة بمحافظة الجيزة كمحاور( تطوير وتوسعة الطريق الدائرى، محور الضبعة، الدائرى الأوسطى، الدائرى الإقليمى).

وأكد راشد أنه من المقرر تنفيذ نقلة نوعية فى أعمال الطرق والرصف بقرية بنى مجدول بمدينة كرداسة من خلال تطوير جميع الشوارع الرئيسية والفرعية بها.

وعلى جانب آخر، شدد المحافظ خلال اللقاء على رفع مستوى التنسيق لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية وسرعة الاستجابة لمطالبهم وشكاواهم وذلك في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية و الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الصادرة فى ذلك الشأن.

وأوضح محافظ الجيزة أن العام الحالي سيشهد دخول عدد من المدارس الجديدة للخدمة إلى جانب تطوير وتوسعة البعض منها لزيادة طاقتها الاستيعابية لاستقبال أعداد أكبر من الطلاب من أبناء المحافظة، لافتا الى أن المحافظة لا تدخر جهداً في السعي نحو توفير قطع الأراضي الفضاء اللازمة لتنفيذ تلك أعمال.

وأشاد محافظ الجيزة بالجهود المبذولة فى سبيل دعم المبادرات الهادفة لتحسين بيئة العمل الخاصة بالشباب وتوفير فرص العمل الملائمة لطموحاتهم والتى يأتى من ضمنها مبادرة " مشروعك " والذى عزز وبشكل ملموس من قدرة شباب المحافظة على إقامة المشروعات الخاصة بهم.

وتابع المحافظ الجهود المبذولة لرفع مستوى النظافة بمختلف القطاعات، موجهاً بالتوسع فى الاستعانة بشركات الجمع السكنى خاصة بالقرى والتطهير الدورى للترع والمصارف ورفع ناتج الأعمال أولاً بأول.

كما ناقش المحافظ مقترحاً بتقسيم حى الوراق إلى أربع قطاعات وتخصيص شركة نظافة لكل قطاع والتنسيق معهم ومراقبة أدائهم للحفاظ على مستوى النظافة بقطاعات الحى.

من جانبهم، عرض أعضاء مجلسى النواب والشيوخ من الحضور عددا من المطالب والشكاوى المقدمة من قبل المواطنين والتى أوصى محافظ الجيزة بسرعة بحثها من قبل الجهات المختصة بكل منها والرد عليها.

حضر اللقاء إبراهيم الشهابي نائب المحافظ ، اللواء شاكر يونس السكرتير العام ، محمد نور السكرتير العام المساعد والسادة النواب خالد طايع واسامه الأشموني وطارق الطويل وأحمد رمزي و طارق تهامي ويحيي المشد وأحمد الشراني وفريدة الشوباشي ونشوي الديب وهند رشاد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديرى المديريات.

ه م غ

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