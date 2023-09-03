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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المتهمة بإنهاء حياة زوجها بمساعدة عشيقها تنفي التهمة في أولي جلسات المحاكمة

أسرة المجني عليه
أسرة المجني عليه أمام محكمة الجنايات

قالت الزوجة المتهمة بإنهاء حياة زوجها بمساعدة عشيقها في قرية كفر الفرعونية بمركز اشمون في محافظة المنوفية أنها لم تفعل الجريمة وليس لديها عشيق وانما كان شخص يعرفه زوجها ويساعدهم في توصيلها بسيارته لإجراء بعض مشاوير المنزل.

جاء ذلك في اولي جلسات محاكمة المتهمة  أمام محكمة جنايات شبين الكوم والتي تم إجراؤها في محكمة وادي النطرون.

ونفت الزوجة التهمة عنها حيث أكدت أنها لم تتخلص من زوجها حيث أنها كانت متزوجة من 14 عاما وحياتهم كانت طبيعية ولم ترتكب الجريمة.

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كما نفت الزوجة وجود علاقة مع المتهم الآخر قائلة " جوزي كان يعرفه وكان بيوصلني بعربية كان شغال عليها في المشاوير بتاعت البيت ".

عاوزين حقك يا مرزوق، هكذا ظهرت أسرة الشاب مرزوق أحمد عبد المعبود ابن قرية كفر الفرعونية مرتدين تي شيرتات واضعين عليها صورته ومكتوب عليها " راضيين بحكم القضاء العالي وعاوزين حقك يا مرزوق ".

تعود احداث الواقعة عندما تلقي مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة اشمون بوفاة مرزوق أحمد عبد المعبود ٤٠ سنة كبابجي، بعد بلاغ زوجته بوفاته طبيبعا وتم دفنه.

وبعد شهر من وفاته أبلغت أسرته أنها تريد استخراج الجثة لشكها في قتله وشكهم في زوجته بأنها من فعلت ذلك، وبإجراء التحقيقات والقبض علي الزوجة اعترفت بارتكابها الواقعة بمساعدة عشيقها وذلك للتخلص من زوجها من أجل أن يخلو لهما الجو ويتزوجها.

حيث اتفقت الزوجة مع عشقيها علي التخلص من زوجها حيث قامت بوضع السم في العصير حتي فقد الوعي وقامت بخنقه بمساعدة عشيقها بالمخدة حتي لفظ أنفاسه الأخيرة، وادعت أن الوفاة طبيعية.

وطالبت أسرة المجني عليه بضرورة القصاص من المتهمة وعشيقها حيث ترك ٣ أطفال في عمر الزهور.

 

أشمون في محافظة المنوفية المتهمة بقتل زوجها الفرعونية أولى جلسات المحاكمة جنايات شبين الكوم محافظة المنوفية محكمة جنايات شبين الكوم محكمة وادى النطرون مركز شرطة أشمون

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