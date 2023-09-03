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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسئول أوكراني يكشف عن اقتراب تسلم صواريخ لإسقاط الطائرات الروسية

صواريخ
صواريخ

صرح مسئولون أوكرانيون لمجلة “آير آند سبيس فورسيز” الأمريكية، بأن أوكرانيا ستتسلم صواريخ جو-جو متقدمة من طراز AIM-120 AMRAAM من الولايات المتحدة، والتي يمكن استخدامها في طائراتها.

وقال يوري إحنات، المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية، إن "الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بصواريخ طائرات أمرام التي يصل مداها إلى 160و180 كيلومترا".

وأضاف إحنات: “إن أمرام هي صواريخ طيران عالمية ويمكن استخدامها للمقاتلات وأنظمة الدفاع الجوي”.

وحتى وقت قريب، امتنعت الولايات المتحدة عن الموافقة على توفير طائرات إف-16 والذخائر التي يمكنها استخدامها. 

لكن في الشهر الماضي، أيدت إدارة بايدن خطة أوروبية لإرسال طائرات إف-16 أمريكية الصنع إلى أوكرانيا، وأعلنت أنها ستساعد في تدريب الطيارين الأوكرانيين.

وقال إحنات: “نحن بحاجة إلى أسلحة يمكنها الصمود في وجه المقاتلات الروسية”.

وقالت المجلة، إن توفير صواريخ AMRAAM من شأنه أن يذهب بأوكرانيا خطوة أخرى إلى الأمام، حيث من المحتمل أن يتم تسليح تلك الطائرات بصواريخ جو-جو موجهة بالرادار.

وتستخدم الولايات المتحدة والعديد من حلفائها صواريخ AMRAAM.

وقال إحنات: "إنها أكثر من كافية لإسقاط الطائرات الروسية دون دخول منطقة تدمير الدفاع الجوي للعدو".

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