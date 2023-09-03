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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

"وقاية النباتات" تستعرض أنشطته في حماية المحاصيل الاستراتيجية خلال أغسطس

صدى البلد

التقى الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية تقريرًا مُقدماً من الدكتور أحمد عبد المجيد مدير معهد بحوث وقاية النباتات حول إنجازات المعهد عن شهر أغسطس للعام 2023، تنفيذاً لتوجيهات  القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتوظيف البحث العلمي وتطوير الأداء التدريبي لتطبيق منظومة متكاملة و تحقيق التنمية الزراعية المستدامة في مصر.

وشملت جهود وقاية النباتات الاهتمام بتدريب الباحثين والمزارعين والشركات الزراعية والمهتمين بالموالح للتعرف على أهم آفاتها وطرق مكافحتها و ذلك لتحسين جودتها وتقليل الفاقد منها من أجل رفع معدلات التصدير و زيادة العائد القومي بتنظيم البرنامج التدريبي " المكافحة المتكاملة لآفات الموالح" بمقر المعهد بالجيزة و بمزارع المغربي. كما تم تنظيم البرنامج التدريبي “المبيدات ما بين التطبيق الآمن والممارسات الخاطئة " لرفع كفاءة الباحثين والمهندسين الزراعيين المهتمين بوقاية ومكافحة الآفات الزراعية بمقر المعهد بمحافظة الدقهلية.

وفي السياق ذاته، قام المعهد بأداء دوره في تنمية وتطوير قطاع النخيل للارتقاء به وتوفير كل السبل للوصول لمنتج ذو جودة عالية بتنظيم البرنامج التدريبي "المكافحة المتكاملة لسوسة النخيل الحمراء" بفرع المعهد بمحافظة الشرقية للتدريب على العمليات الزراعية الصحيحة ووضع الخطط الاستراتيجية في إدارة برامج المكافحة المتكاملة للحشرة.

وفي سياق متصل، كثف معهد بحوث وقاية النباتات كافة أشكال الدعم الفني للمهتمين بالتدريب على أفكار المشاريع الصغيرة كإنشاء المناحل وصناعة العسل حيث نظم برنامج تدريبي تحت عنوان “الإنتاج الكمي لغذاء الملكات و حبوب اللقاح" بمقر المعهد بالجيزة، كما شارك وقاية النباتات في تنفيذ مبادرة إحياء وتوطين صناعة الحرير الطبيعي و تعميمها على جميع المحافظات بالبرنامج التدريبي " إنتاج الحرير الطبيعي كأحد آليات التنمية المستدامة" و الذي تم تنفيذه بمحافظتي سوهاج و قنا.

وتنفيذا لخطط وقاية النباتات بالتواجد المستمر مع المزارعين للتوعية بالممارسات الزراعية الجيدة و المتابعة لتحقيق أعلى إنتاجية للفدان وتقديم الإرشادات والتوصيات الفنية اللازمة لحماية المحاصيل الصيفية كثف المعهد من الندوات الإرشادية والمرور الحقلي على الخاصة بالمحاصيل الاستراتيجية حيث تفقدت فرق من الباحثين زراعات المانجو بمراكز فاقوس وأبو حماد و بلبيس بمحافظة الشرقية و جمعية طوسون بمحافظة الإسماعيلية للاطمئنان على حالتها وإعطاء المزارعين الإرشادات خاصة بالوقاية و مكافحة الآفات الحشرية و الحيوانية عليها و أهم الطرق للتعامل مع العفن الهبابي و مكافحته.

فضلا عن المرور على زراعات الموز بمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة. كما نفذ باحثو المعهد حملات متابعة مكثفة لتقديم النصائح الإرشادية للمزارعين وامدادهم بالدعم الفني والتوصيات الحديثة لمكافحة أفات المحاصيل الاستراتيجية الصيفية مثل الذرة و القطن في محافظات الشرقية و الإسكندرية و كفر الشيخ للحصول على منتج ذو جودة عالية كما و كيفا.

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