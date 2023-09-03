عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"التمويل الدولية" تخطط لاستثمار 50 مليون دولار في مشروعات البنية التحتية بأفريقيا

صدى البلد

   كشفت مؤسسة التمويل الدولية عن أنها تخطط لاستثمار 50 مليون دولار أمريكي عبر "صندوق البنية التحتية الثاني للأسواق الناشئة" من أجل تمويل المشروعات المتعلقة بالنقل والطاقة المتجددة في قارة أفريقيا. 

وأوضحت المؤسسة، المعنية بالتعامل مع القطاع الخاص في البنك الدولي، أنها تخطط لاستثمار 50 مليون دولار أمريكي في رأس مال "صندوق البنية التحتية الثاني للأسواق الناشئة" الاستثماري الذي يستهدف مشروعات البنية التحتية لقطاعي النقل والطاقة في أفريقيا، وفقا لبيان لمؤسسة التمويل الدولية.

وجرى إطلاق "صندوق البنية التحتية الثاني للأسواق الناشئة" في شهر يوليو الماضي، فيما يركز الصندوق عملياته في منطقة جنوب آسيا وجنوب شرقها وفي قارة أفريقيا ويستهدف بشكل أساسي مشروعات الطاقة والنقل في العديد من دول هذه المناطق.

وأشارت مؤسسة التمويل الدولية إلى أنه حال موافقة مجلس إدارتها على هذا التمويل فإن "صندوق البنية التحتية الثاني للأسواق الناشئة" سيحصل على موارد إضافية لتمويل الشركات العاملة في قطاعات النقل واللوجستيات والطاقة المتجددة في الدول المستهدفة؛ نظرا لمحدودية استثمارات البنية التحتية في هذه الدول التي يرتفع فيها الطلب على هذه الخدمات.

تجدر الإشارة إلى أن "صندوق البنية التحتية الثاني للأسواق الناشئة"، الذي أطلقته مؤسسة "إيه بي مولر كابيتال" يعد الثاني من نوعه بعد "صندوق البنية التحتية الأول للأسواق الناشئة" الخاص بتعبئة الموارد لتمويل المشروعات المتعلقة بالنقل واللوجستيات والتخزين والبنية التحتية للموانئ والمطارات إلى جانب إطلاق مبادرات لقطاعي الكهرباء والاتصالات.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2300 جنيه إيراد فقط .. سحب فيلم ماجد المصري من السينما

رسميا الآن.. مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار الحكومة وانضمام مصر لـ بريكس

عاجل| هؤلاء يرثون إمبراطورية بـ 2 مليار دولار.. تعرف على أفراد عائلة الملياردير محمد الفايد

التعليم تكشف حقيقة تسريب نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 من الكنترول

ما صدقوا جوزي اتحبس| سيدة البدرشين..الأربعة خطفوني لإطفاء نيرانهم

أوصى بتحنيط جثمانه| هل طلب محمد الفايد ألا يدفن في مصر؟.. حكاية صراع الملياردير وبريطانيا

لمدة 15 يوما فقط.. هدية من البنوك لجميع عملائها في مصر

برقم الجلوس .. رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

ترشيحاتنا

مفاجأة لطلاب الدور الثاني بمؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023

تراجع مرتقب باسعار الدواجن .. اتحاد المنتجين يزف بشرى سارة | فيديو

سلاح جديد غير متوقع لمواجهة مرض السكر

السجن المشدد 10 سنوات لـ متهم في إعادة محاكمته بخلية الزيتون

أشهر سيارة هاتشباك يابانية بـ 140 ألف جنيه فقط.. تفاصيل

الرئيس السيسي يوجه بمسار تنموي متطور ومتكامل في محافظة شمال سيناء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اذهب للطبيب الآن.. أعراض تؤدي إلى الغيبوبة

بكوب دقيق .. طريقة عمل البوريك

بعد غياب .. زوج الخبرة يتحدث عن زواج الرجل بأكثر من مرأة

هيدى كرم تشارك متابعيها وصلة رقص جديدة .. شاهد

فيديو

كانت مخطوبة ومش لاقيينها.. زوجة سفاح الجيزة تكشف مفاجأة عن شقيقتها

أحمد جمال سعيد: تمنيت تكريم فريد شوقى وهدى سلطان بمهرجان القاهرة للدراما|فيديو

شكلهم يفرح.. طلاب زراعة الأزهر ينشدون أغنية خاصة في حفل تخرجهم «فيديوجراف»

هانى عادل عن زوجته دياموند عبود: ممثلة شاطرة وبخاف أمثل قدامها|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

اﻟﻤﺰﻳﺪ