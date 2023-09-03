"التمويل الدولية" تخطط لاستثمار 50 مليون دولار في مشروعات البنية التحتية بأفريقيا

كشفت مؤسسة التمويل الدولية عن أنها تخطط لاستثمار 50 مليون دولار أمريكي عبر "صندوق البنية التحتية الثاني للأسواق الناشئة" من أجل تمويل المشروعات المتعلقة بالنقل والطاقة المتجددة في قارة أفريقيا.

وأوضحت المؤسسة، المعنية بالتعامل مع القطاع الخاص في البنك الدولي، أنها تخطط لاستثمار 50 مليون دولار أمريكي في رأس مال "صندوق البنية التحتية الثاني للأسواق الناشئة" الاستثماري الذي يستهدف مشروعات البنية التحتية لقطاعي النقل والطاقة في أفريقيا، وفقا لبيان لمؤسسة التمويل الدولية.

وجرى إطلاق "صندوق البنية التحتية الثاني للأسواق الناشئة" في شهر يوليو الماضي، فيما يركز الصندوق عملياته في منطقة جنوب آسيا وجنوب شرقها وفي قارة أفريقيا ويستهدف بشكل أساسي مشروعات الطاقة والنقل في العديد من دول هذه المناطق.

وأشارت مؤسسة التمويل الدولية إلى أنه حال موافقة مجلس إدارتها على هذا التمويل فإن "صندوق البنية التحتية الثاني للأسواق الناشئة" سيحصل على موارد إضافية لتمويل الشركات العاملة في قطاعات النقل واللوجستيات والطاقة المتجددة في الدول المستهدفة؛ نظرا لمحدودية استثمارات البنية التحتية في هذه الدول التي يرتفع فيها الطلب على هذه الخدمات.

تجدر الإشارة إلى أن "صندوق البنية التحتية الثاني للأسواق الناشئة"، الذي أطلقته مؤسسة "إيه بي مولر كابيتال" يعد الثاني من نوعه بعد "صندوق البنية التحتية الأول للأسواق الناشئة" الخاص بتعبئة الموارد لتمويل المشروعات المتعلقة بالنقل واللوجستيات والتخزين والبنية التحتية للموانئ والمطارات إلى جانب إطلاق مبادرات لقطاعي الكهرباء والاتصالات.