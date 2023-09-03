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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

علي الدين هلال: الأحزاب هي موتور الحياة السياسية وغير مقبول الهجوم عليها

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال الدكتور على الدين هلال، المقرر العام للمحور السياسي بالحوار الوطني إن أحد الإنجازات الحقيقية للحوار هو القدرة على إيجاد لغة مشتركة بين المختلفين تحدد من جهتها فيما نتفق وفيما نختلف لكي نستطيع الوصول إلى الحل.

وأضاف علي الدين هلال خلال كلمته بالجلسة الأولى للجنة الأحزاب السياسية ضمن المحور السياسي بالحوار الوطني، والتي انعقدت تحت عنوان "قانون الأحزاب السياسية.. الدمج والتحالفات الحزبية.. الحوكمة المالية والإدارية.. دور لجنة الأحزاب"، اليوم الأحد، إن الأحزاب السياسية هي مهمة للغاية فهي موتور الحياة السياسية ولا حياة سياسية بدونها.

وأكد مقرر المحور السياسي بالحوار الوطني أنه من الصعب للغاية تصور الحياة السياسية في ظل غياب أحزاب نشطة وفعالة وقوية لها تأثير على أرض الواقع، مشيرا إلى أنه ضد الهجوم الشديد الذي يشن على الأحزاب بأنها ضعيفة وغير مؤثرة.

ودعا الدكتور علي الدين هلال مجلس الأمناء إلى التفكير في آلية أخرى غير علنية لممارسات مجلس الأمناء، بحيث يستطيع أعضاء المجلس الدخول في حوار مع جميع المؤسسات والأحزاب السياسية جميعها، مشيرا إلى أن هناك أحزاب غير ممثلة في الحوار الوطني وهناك آراء قد تكون لا تستطيع الوصول بصوتها إلى مجلس أمناء الحوار.

وقال مقرر المحو السياسي بالحوار الوطني: "إذا كنا نريد التغيير فنلجأ إلى كل السبل لإحداث هذا  التغيير، متابعا: "يجب أن نصنع قيمة قوية الحوار الوطني ونعطيه أكبر قدر من التأثير ليس فقط في إصدار البيانات".

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