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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

"المركزى للحشائش" ينظم دورة تدريبية حول الذكاء الاصطناعي وأمن المعلومات

صدى البلد

نظم المعمل دورة تدريبية للعاملين تحت عنوان الذكاء الاصطناعي وأمن المعلومات فى ظل التحول الرقمى، تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت رعاية الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم نائب رئيس المركز لشئون الإرشاد والتدريب.

وقال الدكتور  عبده عبيد أحمد إسماعيل مدير المعمل، ان ذلك يأتي فى إطار اهتمام المعمل المركزي لبحوث الحشائش بتنمية قدرات ومهارات السادة العاملين لديه مما سينعكس بدوره على تطوير أدائهم.

وأشار عبيد الى انه تم تدريب عدد 29 متدرب بالدورة من العاملين بالمعمل والإدارة المركزية لشئون المحطات ومعهد بحوث أمراض النباتات، لافتا الى ان البرنامج التدريبي للدورة شمل على عدد من الموضوعات أهمها: الذكاء الاصطناعي وأثره على حياة البشر، أمن المعلومات فى ظل التحول الرقمي فى مصر،  الذكاء الاصطناعي وأثره في تقليل ضغوط العمل، فضلا عن الذكاء الاصطناعي والتغيرات المناخية، والمشاكل المالية والقانونية.

و أضاف أن تلك الدورة حاضر فيها نخبه مميزة من الأساتذة بالمركز.

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