الحوار الوطني .. استاذ علوم سياسية يقترح تمويل الأحزاب من الموازنة العامة

قال الدكتور مازن عبد الرحمن حسن أستاذ العلوم السياسية، إن قضية تمويل الأحزاب من موازنة الدولة ملف مهم ويتطلب المزيد من النقاش وتقييم الاعتراضات.

وأضاف عبدالرحمن، خلال كلمته بجلسة الأحزاب السياسية، أن تمويل الأحزاب من الموازنة العامة يتضمن عدة اعتراضات منها إجبار دافع الضرائب على تمويل أحزاب قد عارض أفكارها، لافتا إلى ان اغلب الدول في العالم تمول الأحزاب حيث يوجد نحو 60٪ من الدول تمول الأحزاب من موازنة الدولة.



وأشار أن بديل تمويل الافراد هو خضوع الحزب للممول قد يفرض تبني أفكار معينة، مشيرا إلى أن الأحزاب في أوروبا تضع ضوابط لتمويل الأحزاب ففي المانيا يوجد اشتراط في الدعم لكل صوت يحصل عليها الحزب بجانب أن هناك تجارب اخري للدعم الذي يقدم بحيث يستخدم للقيام للأبحاث والدارسات للمشاكل التي تواجه الدولة بجانب تقديم كشف حساب كل سنة مالية.

وتأتى الجلسات النقاشية، التى تبدأ اليوم، لجلسات الحوار الوطني، بعد أقل من أسبوعين على إعلان إدارة الحوار الخروج بأولى توصيات المرحلة الأولى للحوار ورفعها ورفعها للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث يتم استكمال مناقشة قضايا المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي، للأسبوع السادس، بشعار واحد وهو "المساحات المشتركة بين الجميع".