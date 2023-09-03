فيديو على "فيس بوك" يكشف حيازة عامل ونجليه أسلحة بالمرج

‏ألقى رجال الأمن بالقاهرة القبض على عامل ونجليه لحيازتهم أسلحة بيضاء داخل منزلهم بالمرج.

تمت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبد الله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

كانت أجهزة الأمن رصدت تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، متضمناً قيام 3 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء وإشهارها بالطريق العام.

بالفحص، أمكن ضبط المذكورين وتبين أنهم عامل ونجلاه لاثنين منهم معلومات جنائية مقيمين بدائرة قسم شرطة المرج والأسلحة المستخدمة.

وبمواجهتهم، اعترفوا بحيازة الأسلحة وإشهارها بمحيط سكنهم لوجود خلافات مع آخرين حول الجيرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.