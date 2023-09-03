الحرس الثوري الإيراني يجري استعراضا بحريا بالقرب من القوات الأمريكية في الخليج

أجرى سلاح البحر التابع لقوات الحرس الثورية الإيراني استعراضا تحت عنوان " اقتدار" في مياه الخليج، بالقرب من القوات الأمريكية الموجودة فيه، حسبما نقلت وكالة فارس للأنباء.

و قال نائب قائد المنطقة الثانية لسلاح البحر في قوات الحرس الثوري الإيراني، العميد حيدر هنريان مجرد، اليوم الأحد، إن "رئيس علي دلواري استشهد في الدفاع عن معتقداته وقاتل العدو دفاعا عن إيران وكرامتها".

وأشار العميد الى أن تلك الاستعراضات تزامنا مع استشهاد "علي دلواري" الذي وقف بوجه الاستعمار البريطاني حتى قتل في عام 1915.

وتحتفل إيران في هذا التوقيت من كل عام بـ"مناسبة اليوم الوطني لمقارعة الاستعمار البريطاني"