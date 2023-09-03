عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مجانا ولمدة أسبوعين.. هدية من 38 بنكا للعملاء الجدد

البنوك
البنوك

تسعى الدولة وكافة مؤسساتها إلى تقديم التسهيلات للمواطنين خاصة الفلاح المصري والتي من بينها إمكانية فتح حسابات مجانية فى البنوك بمناسبة عيد الفلاح .

هدايا للعملاء الجدد فى البنوك


وتستمر مجانية فتح حسابات العملاء الجدد فى البنوك بالنسبة للفلاحين على مدار أسبوعين بداية من اليوم الأحد حيث يتم إتاحة الخدمة فى 38 بنك لفتح حسابات مصرفية لعملاء الجهاز المصرفي.

txt

مطالب المزارعين قبل عيد الفلاح| نواب : جهود من الدولة لتخفيف الأعباء عنهم .. و لهم دور فعال في تحقيق التنمية المستدامة

txt

نقيب الفلاحين يكشف أهم 10 طلبات للمزارعين قبل أيام من عيد الفلاح الـ71

ووفق الجهاز المركزي المصري، هذا الاجراء يأتي تعزيزا لتطبيق الشمول المالي بمناسبة عيد الفلاح حيث يتم تقديم العروض  المجانية لعملائه وبخاصة المرأة والشباب، حتى 15 سبتمبر 2023.

مبادرة الجهاز المركزي 

وتهدف مبادرة الجهاز المركزي إلى  تحقيق الشمول المالي ووصول المواطن إلى المنتجات والخدمات المالية التي تلبي احتياجاتهم المختلفة.

ويمكن للمواطن اختيار فتح حساب من بين حسابات التوفير، والحسابات الجارية، وخدمات الدفع والتحويل، والتأمين، والتمويل والائتمان.


ويمكن للمواطنين خلال الفترة المتاحة التوجه لأي من البنوك لفتح حسابات للعملاء الجدد بدون مصاريف وبدون حد أدنى لفتح الحسابات.


ويحصل المواطنين بمناسبة عيد الفلاح علي بطاقة ميزة للخصم الفوري مجانا، فضلا عن العديد من المزايا والعروض الترويجية الأخرى ومنها الاعفاء من مصاريف إصدار البطاقة المدفوعة مقدماً "ميزة "

عيد الفلاح 


ويوفر بنك مصر فى عيد الفلاح العديد من المميزات والتي من بينها إصدار البطاقة المدفوعة مقدماً "TEENS" مجاناً لمن هم أقل من 16 عاماً، وفتح حسابات الشباب مجاناً وذلك للعملاء من سن 16 عاماً إلى 21 عاماً دون اشتراط موافقة ولى الأمر مع إصدار بطاقة الخصم الفوري BM card مجاناً.

 

وعلي مدار أسبوعين يتيح البنك فتح حسابات الشباب للعملاء من سن 21 عاماً إلى 35 عاماً مع إصدار بطاقة الخصم الفوري GO card مجاناً، بالإضافة إلى الإعفاء من مصاريف إصدار البطاقات الائتمانية في حالة الحصول على قرض شخصي / مرابحة بالوكالة من البنك.

 

فتح حسابات مجانية


ويعد فتح حسابات مجانيه للعملاء الجدد بمناسبة عيد الفلاح فاعلية يتم إطلاقها بصورة سنوية في النصف الأول من سبتمبر الجاري، من قبل البنوك .

txt

فتح حسابات بنكية مجانا بمناسبة اليوم العالمي للشباب.. اعرف الموعد والشروط

txt

القانون يحدد شروط فتح حسابات متعددة بالبنوك للجمعيات الأهلية


ويتيح الجهاز المركزي لكافة البنوك الوجود خارج الفروع خلال المناسبات الاجتماعية، لتقديم منتجاتها المصرفية المختلفة، وذلك بعلم من قطاع الشئون المركزي بأماكن التواجد.

البنوك فتح حسابات العملاء فتح حسابات مجانية فتح حسابات بنكية فتح حسابات مجانية للعملاء الجدد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 برقم الجلوس| بدء تحميلها على موقع التعليم

عبر هذا الرابط.. نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني برقم الجلوس بعد قليل

التعليم تكشف حقيقة تسريب نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 من الكنترول

ما صدقوا جوزي اتحبس| سيدة البدرشين..الأربعة خطفوني لإطفاء نيرانهم

بعد هدفه في أستون فيلا..أرقام قياسية جديدة لـ محمد صلاح مع ليفربول

برقم الجلوس .. رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

لمدة 15 يوما فقط.. هدية من البنوك لجميع عملائها في مصر

2300 جنيه إيراد فقط .. سحب فيلم ماجد المصري من السينما

موضوعات متعلقة

447.8 مليار درهم رأسمال واحتياطيات بنوك الإمارات بنهاية يونيو بنمو سنوي 12%

للشباب.. قروض تمويل بـ 400 ألف جنيه في 3 بنوك.. تفاصيل

ترشيحاتنا

مفاجأة.. حسن شحاته يعلن عن اجتماع طارئ لرموز الزمالك لهذا السبب| فيديو

رئيس وزراء إسرائيل يعلن بناء جدار على طول الحدود مع الأردن

7 أفعال بين المغرب والعشاء نهى عنها الرسول ويقع فيها كثيرون.. فاحذرها

محلل سياسي: عدم تمديد اتفاقية الحبوب يضر تركيا| فيديو

غباء وجهل .. ضابط مخابرات أمريكي يوبخ الغرب بعد تحركه ضد روسيا

وزيرة التخطيط: «حياة كريمة» على رأس جهود الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهمها الثوم.. أطعمة تعالج التهاب المفاصل

رفقة زوجها وأولادها.. ريهام أيمن بإطلالة تخطف الأنظار | شاهد

بالتايجر .. سارة سلامة تثير ضجة بظهورها | شاهد

باللبان الدكر.. وصفة سحرية لعلاج البواسير

فيديو

إنعام سالوسة تكذّب حوار منى الشاذلي.. والأخيرة: شكرًا على رفع الحرج| «فيديوجراف»

حكاية أرض مصرية في بريطانيا طالب محمد الفايد باستقلالها.. وقصة ملكة أحبها.. فيديوجراف

كانت مخطوبة ومش لاقيينها.. زوجة سفاح الجيزة تكشف مفاجأة عن شقيقتها

أحمد جمال سعيد: تمنيت تكريم فريد شوقى وهدى سلطان بمهرجان القاهرة للدراما|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

اﻟﻤﺰﻳﺪ