مجانا ولمدة أسبوعين.. هدية من 38 بنكا للعملاء الجدد

تسعى الدولة وكافة مؤسساتها إلى تقديم التسهيلات للمواطنين خاصة الفلاح المصري والتي من بينها إمكانية فتح حسابات مجانية فى البنوك بمناسبة عيد الفلاح .

هدايا للعملاء الجدد فى البنوك



وتستمر مجانية فتح حسابات العملاء الجدد فى البنوك بالنسبة للفلاحين على مدار أسبوعين بداية من اليوم الأحد حيث يتم إتاحة الخدمة فى 38 بنك لفتح حسابات مصرفية لعملاء الجهاز المصرفي.

ووفق الجهاز المركزي المصري، هذا الاجراء يأتي تعزيزا لتطبيق الشمول المالي بمناسبة عيد الفلاح حيث يتم تقديم العروض المجانية لعملائه وبخاصة المرأة والشباب، حتى 15 سبتمبر 2023.

مبادرة الجهاز المركزي

وتهدف مبادرة الجهاز المركزي إلى تحقيق الشمول المالي ووصول المواطن إلى المنتجات والخدمات المالية التي تلبي احتياجاتهم المختلفة.

ويمكن للمواطن اختيار فتح حساب من بين حسابات التوفير، والحسابات الجارية، وخدمات الدفع والتحويل، والتأمين، والتمويل والائتمان.



ويمكن للمواطنين خلال الفترة المتاحة التوجه لأي من البنوك لفتح حسابات للعملاء الجدد بدون مصاريف وبدون حد أدنى لفتح الحسابات.



ويحصل المواطنين بمناسبة عيد الفلاح علي بطاقة ميزة للخصم الفوري مجانا، فضلا عن العديد من المزايا والعروض الترويجية الأخرى ومنها الاعفاء من مصاريف إصدار البطاقة المدفوعة مقدماً "ميزة "

عيد الفلاح



ويوفر بنك مصر فى عيد الفلاح العديد من المميزات والتي من بينها إصدار البطاقة المدفوعة مقدماً "TEENS" مجاناً لمن هم أقل من 16 عاماً، وفتح حسابات الشباب مجاناً وذلك للعملاء من سن 16 عاماً إلى 21 عاماً دون اشتراط موافقة ولى الأمر مع إصدار بطاقة الخصم الفوري BM card مجاناً.

وعلي مدار أسبوعين يتيح البنك فتح حسابات الشباب للعملاء من سن 21 عاماً إلى 35 عاماً مع إصدار بطاقة الخصم الفوري GO card مجاناً، بالإضافة إلى الإعفاء من مصاريف إصدار البطاقات الائتمانية في حالة الحصول على قرض شخصي / مرابحة بالوكالة من البنك.

فتح حسابات مجانية



ويعد فتح حسابات مجانيه للعملاء الجدد بمناسبة عيد الفلاح فاعلية يتم إطلاقها بصورة سنوية في النصف الأول من سبتمبر الجاري، من قبل البنوك .



ويتيح الجهاز المركزي لكافة البنوك الوجود خارج الفروع خلال المناسبات الاجتماعية، لتقديم منتجاتها المصرفية المختلفة، وذلك بعلم من قطاع الشئون المركزي بأماكن التواجد.