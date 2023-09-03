مناقشة ساخنة داخل الجلسة السياسية بالحوار الوطني

حدثت مناقشة ساخنة بين الدكتورة فاطمة السيد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني وعاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية بحزب التجمع، وذلك عقب وصف الدكتور جودة عبدالخالق الاعلام، بالإعلام الحكومي الموالي للدولة.

الأمر الذي رفضته فاطمة السيد، مؤكدة أن الأحزاب نفسها لا يوجد اتفاق فيما بينها و يخرج أعضاء الحزب بتصريحات متضاربة ضد بعضهم ، وهو ما آثار غضب مغاوري، وتدخل لإيقاف كلمتها معترضا مما جعل المناقشات تتوقف لمدة عشرة دقائق لحين حل الأمر.

وتدخل الدكتور ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، لتهدئة الأجواء قبل أن تستكمل "فاطمة السيد" كلمتها التي اتهمت فيها بعض الأحزاب بالتحالف مع الاخوان وعدم قدرتها على التعبير عن الشعب.

وتدخل خالد داود المقرر المساعد بالاعتراض على كلمة "فاطمة السيد" رافضا أراءها وتخوينها للأحزاب مهددا بالانسحاب في حال كانت تلك أراء مجلس الأمناء.



وتأتى الجلسات النقاشية، التى يعقدها مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم، بعد أقل من أسبوعين على إعلان إدارة الحوار الخروج بأولى توصيات المرحلة الأولى للحوار ورفعها ورفعها للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث يتم استكمال مناقشة قضايا المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي، للأسبوع السادس، بشعار واحد وهو "المساحات المشتركة بين الجميع".

وتناقش لجنة الأحزاب السياسية المندرجة تحت المحور السياسي، اليوم، على مدار جلستين، قانون الأحزاب السياسية، والدمج والتحالفات الحزبية، والحوكمة المالية والإدارية ودور لجنة الأحزاب، كما تناقش لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، خلال جلسة واحدة، دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير.