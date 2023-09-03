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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ سوهاج يعقد اجتماعا لمتابعة أعمال تجهيز المراكز التكنولوجية

صدى البلد

عقد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، الاجتماع الدوري مع أعضاء اللجنة الفنية لمتابعة المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، وذلك للمتابعة والوقوف على أعمال تجهيز المراكز التكنولوجية بمجمعات الخدمات الحكومية بقرى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".

وناقش نائب المحافظ مع أعضاء اللجنة ومسئولي "حياة كريمة " موقف المجمعات الخدمية الجاري تجهيزها، والبالغ عددها 30 مجمع خدمي، حيث تشمل أعمال التجهيز "الفرش، وأجهزة الكمبيوتر، والأثاث اللازم".

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محافظة سوهاج

كما ناقش "القاضي" موقف السيارات المتنقلة، وأماكن تشغيلها، مشيرا إلى سرعة اجراء نقل السيارة المتنقلة بحي شرق إلي مركز المنشاة، وكذلك نقل السيارة المتنقلة من مركز طهطا إلى مركز طما.

وتناول الاجتماع أيضا مناقشة اهم الملاحظات التي رصدتها اللجنة الفنية بمتابعات شهر أغسطس الجاري لعدد ١٤ مركز تكنولوجى، والعمل على حلها، والعرض على المحافظ، كما تم مناقشة الكم المتراكم والعمل على سرعة الانتهاء من تسجيل كافة الملفات.

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