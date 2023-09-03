مصرع 7 أشخاص في فيضانات بالجزائر

أعلنت الحماية المدنية في الجزائر، عن مصرع 7 أشخاص في فيضانات بولايتي تلمسان والبيّض غربي البلاد.

وحسب ما نقلته قناة "النهار" الجزائرية، قالت الحماية المدنية في الجزائر إنه تم العثور على 3 ضحايا متوفيين جرفتهم سيول وادي الشادلي بالبيض، ولا يزال البحث جاريًا عن مفقودين اثنين جرفتهم السيول وفيضانات وادي الشادلي بالبيض.

وذكرت الحماية المدنية في وقت سابق، أن المفقودين الخمس في منطقة البيض هم رجلين وثلاثة نساء.

وأشارت المصالح نفسها إلى أنه تم تدعيم فرق البحث بخمسة كلاب مدربة من ولاية عين تيموشنت من أجل عمليات البحث.