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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وكيل التعليم بالغربية يوجه باستئناف مبادرة "يلا صيانة" استعدادا للعام الدراسي الجديد

وكيل التعليم بالغربية
وكيل التعليم بالغربية

عقد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية اليوم اجتماعاً بقيادات المديرية، لمناقشة استعدادات المديرية لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023 م/ 2024م .

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جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

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وخلال الاجتماع، وجه وكيل الوزارة بضرورة استئناف مبادرة "يلا صيانة" والتي تم إطلاقها العام الماضي، لصيانة وإصلاح ودهان الأثاث المدرسي، تمهيداً لاستقبال العام الدراسي الجديد.

ووجه الإدارات التعليمية للبدء فوراً في حصر الأثاث وتجهيزه، وتوفير كافة الخامات اللازمة بالمدارس، وإشراف التعليم الفني على تنفيذ المبادرة التي ستتم فعالياتها بجميع مدارس التعليم العام والفني.

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