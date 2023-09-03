برلمانية : إشادة الأمم المتحدة بمنتدى شباب العالم يؤكد قوة مصر

ثمنت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، باعتماد قرار حول نماذج محاكاة الأمم المتحدة ودورها في تمكين الشباب وتعزيز تواصلهم بالمنظمة الأممية وتعزيز إلمامهم بالعمل متعدد الأطراف، واصفة القرار بـ"التاريخي"، الذي جاء نتيجة الجهود العظيمة التي بذلتها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم الشباب وتمكينهم.

وقالت "ثابت" في تصريحات صحفية لها اليوم، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يضع الشباب في صدارة أولوياته، ويؤمن بقدراته وإبداعاته باعتباره أمل المستقبل وعماد الوطن، لذلك دعمه وقدم له كل ما يحتاجه، وذلك لم نعهده خلال العهود السابقة.

ونوهت عضو مجلس النواب، إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول إسهامات منتدى شباب العالم في شرم الشيخ، في تمكين الشباب وإتاحة فرصة لهم لتطوير قدراتهم، قائلة: "يؤكدة قوة مصر، والأهمية الكبرى للبرامج الشبابية التي وضعتها الدولة".

وأوضحت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت، أن دعم وتمكين الشباب يتماشى مع مبادئ الجمهورية الجديدة التي يدشنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لذلك كان هناك اهتمامًا كبيرًا بهم، وظهر ذلك من خلال مؤتمرات الشباب، ودعم الشباب وتمكينه من تولي العديد من المناصب القيادية.