المرصد السوري: مصرع 3 من قوات الجيش و11 من الفصائل المسلحة باشتباكات في الحسكة

أعلن المرصد السوري، اليوم الأحد، عن مصرع 3 من قوات الجيش و11 من الفصائل المسلحة باشتباكات في الحسكة .

كانت قد أفادت مصادر إعلامية، الأحد، بأن قوات سوريا الديمقراطية فرضت حظر تجول في مدينة الحسكة السورية، وسط أنباء عن هروب عناصر من تنظيم داعش الإرهابي من سجن جويران.

ومن جانبه، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، إغلاق القوى الأمنية التابعة لـ الإدارة الذاتية، جميع الطرقات في مدينة الحسكة، تزامناً مع عصيان لمساجين من تنظيم داعش الإرهابي في سجن الصناعة اللمعروف باسم جويران.

كما انتشرت القوات الأمن التابعة لقوات سوريا الديموقراطية في محيط سجن جويران كامل مدينة الحسكة، وتم إبلاغ أهالي المدينة بضرورة التزامهم المنازل وعدم الخروج منها، بالتوازي مع عمليات بحث عن خلايا التنظيم الإرهابي الهاربة من السجن في المدينة.