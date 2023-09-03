لجنة النشاط بـ"الصحفيين" تعلن توفير رحلات "اليوم الواحد" إلى مدينة العلمين

أعلنت لجنة النشاط بنقابة الصحفيين عن بدء رحلات اليوم الواحد اعتبارًا من الخميس المقبل إلى مدينة العلمين بالساحل الشمالى "العلمين بيتش".

وذكرت اللجنة برئاسة عضو المجلس دعاء النجار في بيان أن سعر الفرد 380 جنيهًا فقط، ويشمل دخول الشاطئ والانتقال بالإضافة إلى كراسي على الشاطئ، وتشمل الرحلة جولة حرة فى الممشى السياحى ودخول Omall.

ويسمح بدخول المأكولات والمشروبات، مع وجود كافيتريا ومطعم داخل الشاطئ، ودخول الأطفال أقل من 6 سنوات مجانًا، ومن 6 سنوات إلى 10 سنوات مقابل 230 جنيهًا.

ويتم التحرك من أمام النقابة في السادسة صباحاً وتستغرق الرحلة من القاهرة للعلمين ثلاث ساعات ونصف والتحرك للعودة من العلمين 7,30 مساءً.