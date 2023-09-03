انطلاق المنافسات النهائية لمسابقة "تنمية مهارات السلامة والصحة" بين فرق محطات المياه بسوهاج

بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج فعاليات الاسبوع الختامى من مسابقة تنمية مهارات السلامة والصحة المهنية والتى تشمل 8 مجالات وهى التعامل مع تسرب غاز الكلور اسطوانة سعة 1 طن والتعامل مع تسرب غاز الكلور اسطوانة سعة 65 كجم.

كما تشمل المهارات الفردية للكلور ومحترفى التعامل مع تسرب الكلور والتعامل بامان داخل الاماكن المغلقة والمهارات الفردية للسيبيا ومحترفى العمل بامان داخل الاماكن المغلقة والتعامل مع الحريق.

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، ان الهدف من المسابقة تنمية مهارات العاملين فى مجال السلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل حفاظا على حياتهم من مخاطر العمل.

واوضح اللواء مصطفى كامل مساعد رئيس مجلس الادارة لشئون الموارد البشرية والمراجعة الداخلية ورئيس اللجنة العليا للإشراف على المسابقة انه يتسابق فى نهائيات منافسات التعامل مع تسرب غاز الكلور 1 طن، فرق محطات مياه نيدة السطحية وشطورة السطحية وطهطا السطحية وجرجا السطحية ويتسابق فى نهائيات منافسات التعامل مع تسرب غاز الكلور اسطوانة 65 كجم فرق افرع مياه طهطا وساقلتة وجرجا والمنشاة.

ويتسابق فى نهائيات منافسات محترفي التعامل مع تسرب غاز الكلور، فرق قطاعات وسط وشمال وجنوب، ويتسابق فى نهائيات منافسات المهارات الفردية للكلور فرق محطتى مياه شطورة السطحية وطهطا السطحية وفرعى مياه ساقلتة وسوهاج.

مياه الشرب والصرف الصحي

ويتسابق فى نهائيات منافسات العمل بامان داخل الاماكن المغلقة فرق افرع صرف صحي البلينا وطما وساقلتة وسوهاج، ويتسابق فى نهائيات منافسات محترفى العمل بامان داخل الاماكن المغلقة قطاعات وسط وشمال وجنوب.

كما يتسابق فى نهائيات منافسات المهارات الفردية للسيبيا فرق افرع صرف صحى البلينا والمراغة وطما وطهطا، ويتسابق فى نهائيات منافسات التعامل مع الحريق فرق افرع جرجا والمراغة والبلينا وفريق امن الديوان.

واشار اللواء احمد ابو حساب مستشار الشركة لشئون السلامة والصحة المهنية الى ان فعاليات هذا الاسبوع تجرى بمركز تدريب السلامة والصحة المهنية وتضم لجنة تحكيم النهائيات العميد عمرو الشيخ مدير عام السلامة والصحة المهنية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحة ومحمد يوسف ووجدى حلاوة واحمد السعدنى مسئولى السلامة والصحة المهنية بالشركة القابضة وعز الدين الطاهر مدير ادارة الازمات بالمحافظة والمهندسة نهى محمد عبد الرؤوف مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالقوي العاملة والكيميائى مصطفى محمد حافظ مدير السلامة والصحة المهنية بشركة مياه سوهاج والكيميائى مصطفى حفنى مدير ادارة الازمات بشركة مياه سوهاج.