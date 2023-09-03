حرب نووية ضد روسيا.. مرشح رئاسي أمريكي يفضح استفزازات واشنطن الكارثية

قال المرشح الرئاسي الأمريكي، فيفيك راماسوامي، إن أمريكا تستفز روسيا للدخول في صراع نووي من خلال التدخل في شئون أوكرانيا.

وأضاف راماسوامي، في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية: "ليس لدينا أي فكرة إلى متى ستتسامح روسيا مع ذلك.. أنا واثق من أن أمريكا، من خلال تصرفاتها في أوكرانيا، تستفز روسيا وتدفعها إلى صراع خطير”.

وأشار المرشح الرئاسي الأمريكي، إلى أن الحكومة يجب أن تدافع عن المصالح الأمريكية من خلال منع حرب عالمية ثالثة.

وأعرب راماسوامي عن قلقه من أن "أمريكا، كما لو كانت في حلم، تتحرك بشكل أعمى نحو صراع خطير مع قوة نووية".

إضافة إلى ذلك، أعرب المرشح الرئاسي عن قلقه إزاء «التهديد العالمي» الذي يمثله التحالف بين روسيا والصين.

وأضاف أن “الولايات المتحدة لا تؤدي إلا إلى تفاقم هذا التهديد من خلال التدخل في شئون أوكرانيا”.