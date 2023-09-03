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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أفضل الحيل الذكية لحماية موبايلك من السرقة

أفضل الحيل الذكية
أفضل الحيل الذكية لحماية موبايلك من السرقة

مع انتشار الهواتف الذكية وزيادة قيمتها المادية، أصبح سرقة الهواتف الذكية مشكلة كبيرة يواجهها الكثير من الناس، ولهذا السبب فمن المهم اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية لحماية هاتفك من السرقة.

 

وفيما يلي مجموعة من أفضل الحيل الذكية لحماية موبايلك من السرقة:

 

• قم بتشغيل قفل الشاشة

يعد قفل الشاشة من أهم الإجراءات الأمنية لحماية هاتفك من السرقة. ويمكن أن يكون قفل الشاشة كلمة مرور، أو نمط، أو بصمة الإصبع، أو وجهك.

• قم بتنشيط خاصية "البحث عن الهاتف"

توفر معظم الهواتف الذكية خاصية "البحث عن الهاتف"، والتي تتيح لك العثور على هاتفك في حالة سرقته. كما تتيح لك هذه الخاصية قفل هاتفك عن بعد، أو مسح بياناته.

• قم بإنشاء نسخة احتياطية من بياناتك

في حالة سرقة هاتفك، ستفقد جميع بياناتك إذا لم يكن لديك نسخة احتياطية. لذلك، من المهم إنشاء نسخة احتياطية من بياناتك بشكل دوري، على جهاز الكمبيوتر أو في خدمة التخزين السحابي.

• كن حذرًا في الأماكن العامة

حاول ألا تترك هاتفك دون مراقبة في الأماكن العامة، مثل المواصلات العامة أو الأسواق. كما تجنب استخدام هاتفك في الأماكن المزدحمة، حيث يكون من الأسهل سرقته.

• قم باستخدام كفر وشاشة حماية

يمكن أن يساعدك كفر وشاشة حماية في حماية هاتفك من التلف في حالة السرقة. كما يمكن أن تجعل من الصعب على السارق فتح هاتفك.

• قم بتسجيل هاتفك لدى الشرطة

يمكن أن يساعدك تسجيل هاتفك لدى الشرطة في حالة سرقته. فعند تسجيل هاتفك، سيكون لدى الشرطة معلومات عن هاتفك، مما سيسهل العثور عليه.

وفيما يلي بعض النصائح الإضافية لحماية هاتفك من السرقة:

• قم بتحديث نظام تشغيل هاتفك

عادةً ما تتضمن تحديثات نظام التشغيل إصلاحات لأمن الهاتف، مما قد يساعد في حماية هاتفك من الهجمات الإلكترونية.

• قم بتثبيت تطبيقات الأمان

هناك العديد من تطبيقات الأمان المتوفرة للهواتف الذكية، والتي يمكن أن تساعد في حماية هاتفك من الفيروسات والبرامج الضارة.

• كن على دراية بالحيل التي يستخدمها اللصوص

هناك العديد من الحيل التي يستخدمها اللصوص لسرقة الهواتف الذكية، مثل التنكر في هيئة رجل شرطة أو فني إصلاح هواتف. لذلك، من المهم أن تكون على دراية بهذه الحيل.

من خلال اتباع هذه الحيل، يمكنك حماية هاتفك من السرقة إلى حد كبير.

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