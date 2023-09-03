روسيا تعلن القضاء على 600 جندي أوكراني خلال عملية عسكرية خاصة

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إن القوات المسلحة الروسية قضت على نحو 600 جندي أوكراني خلال العملية العسكرية الخاصة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأضافت وزارة الدفاع الروسية: 'تم القضاء على ما يصل إلى 250 جنديًا أوكرانيًا في القتال في اتجاه دونيتسك، بالإضافة إلى عربتين مدرعتين وثلاث سيارات ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع من طراز M777 ومدفع هاوتزر بولندي الصنع من طراز Krab ومدفعي Msta-B وD'. وقالت الوزارة: - 20 مدفع هاوتزر.



وتم القضاء على 130 جنديًا أوكرانيًا آخرين في اتجاه زابوريزهيا، وأكثر من 125 في اتجاه جنوب دونيتسك، و50 بالقرب من كراسني ليمان، و40 بالقرب من كوبيانسك، وفقًا لتقديرات الوزارة.



وقالت وزارة الدفاع الروسية إن أوكرانيا فقدت أيضًا طائرة مقاتلة من طراز ميج 29 أمام القوات الجوية الروسية بالقرب من بلدة بيكاريفكا في منطقة زابوريزهيا، من بين معدات عسكرية أخرى فقدت في القتال خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة أيضًا إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 34 طائرة بدون طيار أوكرانية وخمسة صواريخ هيمارس وذخيرة موجهة من طراز JDAM خلال اليوم الماضي.