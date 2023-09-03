ناقد رياضى: مرتضى منصور سيترشح فى انتخابات الزمالك القادمة

علق الاعلامى شادى عيسى على غرامة نادى سبورتنج لشبونة ضد نادى الزمالك ووقف القيد حتى الان .

وتابع عيسى عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى تويتر "البعض يسأل ليه كان في كلام عن دفع غرامة لشبونة من رجال اعمال ومحبين للزمالك ثم توقف الكلام وكان هناك أيضا كلام حول اتشيمونج ووقف الموضوع طبعا بالاضافة الي موضوع الحجز علي الارصدة اعتقد ان الاجابة هنا ممكن تقول ان مجلس مرتضي منصور وحواريه هايترشحوا مرة اخري في الانتخابات الجديدة وعليه ادفع ليه ونفس الاشخاص الذين تسببوا ف هذه المشاكل هيرشحوا نفسهم ما يمكن ينجحوا مرة اخري. فيتصرفوا بنفسهم بقي .