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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين لشعبها: الجواسيس بكل مكان.. ساعدونا في القبض عليهم

صدى البلد

تشترط الجامعات الصينية على أعضاء هيئة التدريس حضور دورات تدريبية حول حماية أسرار الدولة، حتى في أقسام مثل الطب البيطري. 

ووفقا لما نشرته “نيويورك تايمز”، نظمت روضة أطفال في مدينة تيانجين الشرقية اجتماعاً لتعليم الموظفين كيفية "فهم واستخدام" قانون مكافحة التجسس الصيني.

حتى أن وزارة أمن الدولة الصينية، وهي إدارة سرية عادة تشرف على الشرطة السرية وأجهزة المخابرات، فتحت أول حساب لها على وسائل التواصل الاجتماعي، كجزء مما وصفته وسائل الإعلام الرسمية بأنه محاولة لزيادة المشاركة العامة. 

وكان أول منشور لها: الدعوة إلى "تعبئة المجتمع بأكمله" ضد التجسس. 

وجاء في المنشور أن مشاركة الجماهير يجب أن تكون طبيعية.  

يقوم الحزب الشيوعي الحاكم في الصين بتجنيد الناس العاديين للحماية من التهديدات المتصورة للبلاد، في حملة تطمس الخط الفاصل بين اليقظة وجنون العظمة. 

ويواجه اقتصاد البلاد أسوأ تباطؤ له منذ سنوات، لكن الزعيم الصيني شي جين بينج يبدو أكثر تركيزا على الأمن القومي ومنع التهديدات التي تهدد سيطرة الحزب.

في يوليو، قامت الصين بمراجعة قانون مكافحة التجسس لديها لتوسيع نطاق واسع بالفعل من الأنشطة التي تعتبرها تجسساً. 

وتقدم مكافآت بعشرات الآلاف من الدولارات للأشخاص الذين يبلغون عن الجواسيس.

قال تشين جيان، أستاذ التاريخ الصيني الحديث في جامعة نيويورك: "تعكس هذه الدفعة تحديات الشرعية العميقة والأزمات التي يواجهها النظام". 

وقال البروفيسور تشين إن الدعوة إلى العمل الجماهيري تحمل أصداء الحملات الشاملة التي أطلقها ماو تسي تونغ جزئيًا لتعزيز سلطته. 

في القطارات، يحذر مقطع فيديو متداول الركاب من توخي الحذر عند التقاط الصور لوسائل التواصل الاجتماعي، في حالة التقاط معلومات حساسة. 

ونشرت إحدى الحكومات المحلية في مقاطعة يونان مقطع فيديو لرجال ونساء يرتدون الزي التقليدي لقبيلة يي، وهي مجموعة عرقية هناك، ويرقصون ويغنون بابتهاج حول قانون الأمن القومي الصيني.

الأشكال الأخرى من التعليم لمكافحة التجسس أكثر رسمية. 

تدير الإدارة الوطنية لحماية أسرار الدولة تطبيقًا يحتوي على دورة تدريبية عبر الإنترنت حول حفظ الأسرار، والتي طلبت العديد من الجامعات والشركات من موظفيها إكمالها. 

يشكل الشباب الصيني مجالا مثيرا للقلق بشكل خاص، خاصة بعد الاحتجاجات واسعة النطاق العام الماضي ضد القيود القاسية التي فرضتها الصين بسبب فيروس كورونا. 

وكان بعض المشاركين من طلاب الجامعات الذين تم إغلاقهم في حرمهم الجامعي لعدة أشهر. 

والآن يواجه العديد من الشباب موجة من المشاكل الأخرى، بما في ذلك معدلات البطالة القياسية.

لكن السلطات نسبت الاستياء إلى محرضين خارجيين. 

وبعد احتجاجات العام الماضي، قال مسئول صيني إن الحاضرين "تم شراؤهم من قبل قوى خارجية". 

ربما كان التأثير الرئيسي - أو الهدف - للحملة هو جعل أدنى اتصال بالأجانب سببًا للشك. 

وقد امتد ذلك إلى المجالات الثقافية حيث كان التبادل أغنى تاريخياً. 

توقف بعض الأكاديميين عن الالتقاء بالأجانب. 

ألغت الأماكن في جميع أنحاء الصين عروض الموسيقيين الأجانب.

 

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