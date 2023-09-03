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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بـ 3199 جنيه فقط .. أفضل تابلت من Lenovo تشتريه لأولادك 

ب 3199 جنيه فقط..أفضل
ب 3199 جنيه فقط..أفضل تابلت من Lenovo تشتريه ل

كشفت شركة Lenovo عن تابلت جديد يُسمى X7306، والذي يستهدف العائلات التي تبحث عن جهاز تابلت اقتصادي بميزات أساسية. يتميز التابلت بشاشة IPS مقاس 7 بوصات بدقة 1024 × 600 بكسل، ومعالج MediaTek MT8766 رباعي النواة بتردد 2.0 جيجاهرتز، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 2 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 32 جيجابايت.

يدعم التابلت Lenovo اتصال Wi-Fi و Bluetooth، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 2.0 ميجابكسل وكاميرا خلفية بدقة 2.0 ميجابكسل. يتوفر التابلت بثلاثة ألوان: الأسود والرمادي والأزرق.

 

مميزات تابلت Lenovo X7306

 

• شاشة IPS مقاس 7 بوصات بدقة 1024 × 600 بكسل

• معالج MediaTek MT8766 رباعي النواة بتردد 2.0 جيجاهرتز

• ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 2 جيجابايت

• ذاكرة تخزين داخلية سعة 32 جيجابايت

• دعم اتصال Wi-Fi و Bluetooth

• كاميرا أمامية بدقة 2.0 ميجابكسل

• كاميرا خلفية بدقة 2.0 ميجابكسل

 

سعر تابلت Lenovo X7306

 

يتوفر تابلت Lenovo X7306 في السوق المصري بسعر 3199 جنيه مصري.

يعد تابلت Lenovo X7306 خيارًا اقتصاديًا جيدًا للعائلات التي تبحث عن جهاز تابلت أساسي بشاشة كبيرة وكاميرات أساسية. يتميز التابلت بتصميم أنيق وخفيف الوزن، كما أنه يدعم اتصال Wi-Fi و Bluetooth.

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