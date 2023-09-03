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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

قاهر الـ iPhone..اعرف أسعار هواتف Google Pixel الجديدة

قاهر ال iPhone..اعرف
قاهر ال iPhone..اعرف أسعار هواتف Google Pixel

تطلق Google Pixel 8 و 8 Pro في 4 أكتوبر خلال حدث "Made by Google". كشفت التسريبات والشائعات كل ما يمكن معرفته عن الهواتف الذكية الجديدة ، باستثناء السعر. هذا يتغير الآن ، حيث يوجد تقرير جديد هنا مع الأسعار الأوروبية للهاتف الذكي القادم. كما يشارك خيارات التخزين والألوان للهاتفين.

يذكر تقرير Tech Outlook ، بناءً على معلومات من المخبر Paras Guglani ، أن Pixel 8 العادي سيصل إلى السوق الأوروبية بخيارات تخزين 128GB و 256GB بألوان Hazel و Obsidian و Rose و Mint. يبلغ سعر طراز 128GB 874.25 يورو مع 23٪ ضريبة القيمة المضافة ، بينما يبلغ سعر طراز 256GB 949.30 يورو مع 23٪ ضريبة القيمة المضافة.

وسيكون Pixel 8 Pro متاحًا بخيار تخزين 128GB أو 256GB أو 512GB. يمكنك الاختيار من 4 ألوان ، بما في ذلك Bay و Obsidian و Porcelain و Mint. في السوق الأوروبية ، من المقرر أن يتم تسعير الطراز الأساسي بسعة 128 جيجا بايت من التخزين ، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة 23٪ ، عند 1235.72 يورو. سيتم تقديم الطراز 512 جيجا بايت عالي ال end بسعر 1461.24 يورو مع ضريبة القيمة المضافة 23٪. في غضون ذلك ، سيكون الإصدار 256 جيجا بايت من التخزين متاحًا بسعر 1309.95 يورو ، بما في ذلك 23٪ ضريبة القيمة المضافة.

أما بالنسبة للمواصفات ، فمن المتوقع أن يتميز Pixel 8 بشاشة أصغر قليلاً بحجم 6.17 بوصة. سيقدم دقة 2400 × 1080 بكسل وسطوعًا أقصى يبلغ 1400 nits. بالإضافة إلى ذلك ، سيتضمن معدل تحديث متغير يتراوح من 10Hz إلى 120Hz. من ناحية أخرى ، يمكن أن يكون لدى Pixel 8 Pro شاشة أكبر بحجم 6.7 بوصة بدقة 2992 × 1344 بكسل وسطوع أقصى يبلغ 1600 nits.

يُعد كلا الهاتفين ليعمل بمعالج Tensor G3 الجديد مع ما يصل إلى 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 512 جيجابايت من التخزين الداخلي. من المتوقع أن يتميز الطراز القياسي ببطارية 4485 مللي أمبير في الساعة ، بينما قد يأتي الإصدار Pro مع بطارية أكبر قليلاً تبلغ 4950 مللي أمبير في الساعة.

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