قاهر الـ iPhone..اعرف أسعار هواتف Google Pixel الجديدة

تطلق Google Pixel 8 و 8 Pro في 4 أكتوبر خلال حدث "Made by Google". كشفت التسريبات والشائعات كل ما يمكن معرفته عن الهواتف الذكية الجديدة ، باستثناء السعر. هذا يتغير الآن ، حيث يوجد تقرير جديد هنا مع الأسعار الأوروبية للهاتف الذكي القادم. كما يشارك خيارات التخزين والألوان للهاتفين.

يذكر تقرير Tech Outlook ، بناءً على معلومات من المخبر Paras Guglani ، أن Pixel 8 العادي سيصل إلى السوق الأوروبية بخيارات تخزين 128GB و 256GB بألوان Hazel و Obsidian و Rose و Mint. يبلغ سعر طراز 128GB 874.25 يورو مع 23٪ ضريبة القيمة المضافة ، بينما يبلغ سعر طراز 256GB 949.30 يورو مع 23٪ ضريبة القيمة المضافة.

وسيكون Pixel 8 Pro متاحًا بخيار تخزين 128GB أو 256GB أو 512GB. يمكنك الاختيار من 4 ألوان ، بما في ذلك Bay و Obsidian و Porcelain و Mint. في السوق الأوروبية ، من المقرر أن يتم تسعير الطراز الأساسي بسعة 128 جيجا بايت من التخزين ، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة 23٪ ، عند 1235.72 يورو. سيتم تقديم الطراز 512 جيجا بايت عالي ال end بسعر 1461.24 يورو مع ضريبة القيمة المضافة 23٪. في غضون ذلك ، سيكون الإصدار 256 جيجا بايت من التخزين متاحًا بسعر 1309.95 يورو ، بما في ذلك 23٪ ضريبة القيمة المضافة.

أما بالنسبة للمواصفات ، فمن المتوقع أن يتميز Pixel 8 بشاشة أصغر قليلاً بحجم 6.17 بوصة. سيقدم دقة 2400 × 1080 بكسل وسطوعًا أقصى يبلغ 1400 nits. بالإضافة إلى ذلك ، سيتضمن معدل تحديث متغير يتراوح من 10Hz إلى 120Hz. من ناحية أخرى ، يمكن أن يكون لدى Pixel 8 Pro شاشة أكبر بحجم 6.7 بوصة بدقة 2992 × 1344 بكسل وسطوع أقصى يبلغ 1600 nits.

يُعد كلا الهاتفين ليعمل بمعالج Tensor G3 الجديد مع ما يصل إلى 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 512 جيجابايت من التخزين الداخلي. من المتوقع أن يتميز الطراز القياسي ببطارية 4485 مللي أمبير في الساعة ، بينما قد يأتي الإصدار Pro مع بطارية أكبر قليلاً تبلغ 4950 مللي أمبير في الساعة.