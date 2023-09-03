بسبب أجور الفنانين .. عمرو سمير عاطف يعتذر لـ جمال العدل

اعتذر السيناريست عمرو سمير عاطف، للمنتج جمال العدل، وذلك على خلفية الهجوم عليه بسبب اجور الفنانين .



وكتب عمرو سمير عاطف، عبر حسابه الرسمي على فيس بوك: باعتذر للأستاذ المنتج جمال العدل عن البوست إلى كتبته إمبارح الأستاذ جمال كلمني، وأنا عرفت برضه من مصادر تانية إنه مالوش علاقة بتحديد أجور الناس وباشكره على اهتمامه بتوضيح الأمور وبتمناله كل النجاح والتوفيق.

بداية الازمة

بدأت الأزمة عندما، هاجم عمرو سمير عاطف، المنتج جمال العدل بسبب حديثه عن تحديد أجور الفنانين، حيث كتب عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: مش فاهم بالظبط أيه علاقة جمال العدل بتحديد أجور الفنيين والفنانين وليه دايما جمال العدل مستكتر على الناس عرقها وشقاها؟.

وأضاف عمرو سمير عاطف: حاجة غريبة جدا والله ما تخليك ياريس في مسلسلاتك وشغلك وسيب الناس تسترزق طالما بعيد عنك والأخوة المنتجين اللي اجتمعوا وحددوا الأجور وعملوا اللائحة ياترى حددوا برضه مكسب المنتج المفروض يبقى قد أيه ولا بنتشطر بس على الناس الشقيانة؟.

وتابع: عن نفسي عندي استعداد أقعد في البيت عشر سنين وأكتر ولا إني أتنازل عن مليم واحد من أجري وكل التحية والتقدير للزملاء الأعزاء المحترمين في هندسة الصوت اللي رفضوا الاستغلال والجشع والمفروض إن كل شعبة تعمل زيهم.