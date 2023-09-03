وزير خارجية اليابان يزور مصر .. غدا

يبدأ وزير خارجية اليابان يوشيماسا هاياشي غدا، الاثنين زيارة رسمية لمصر تستمر ثلاثة أيام يلتقي خلالها كبار المسئولين والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وقال الوزير المفوض بسفارة اليابان بالقاهرة ونائب رئيس البعثة تاكادا كاتسونوبو،- في تصريح صحفي اليوم - إن زيارة الوزير الياباني تأتي في إطار جولة في المنطقة تشمل أيضا الأردن والسعودية.

وأضاف: أن مصر دولة محورية في الشرق الأوسط وهناك اهتمام متبادل لتعزيز العلاقات الثنائية التي تم رفعها لمستوى العلاقات الاستراتيجية خلال زيارة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا لمصر في أبريل الماضي.

أوضح أن الزيارة تستهدف متابعة التطورات الهامة في العلاقات بين مصر واليابان، فضلا عن استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين القاهرة وطوكيو، وزيادة أعداد المدارس اليابانية، إضافة إلى افتتاح المتحف المصري الكبير والاستثمارات اليابانية في مصر.