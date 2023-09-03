الحوار الوطني .. برلماني: قانون الأحزاب الحالي جيد وشامل

قال النائب محمد صبري، عضو مجلس الشيوخ وأمين الشئون البرلمانية في حزب مستقبل وطن، إنه بالنسبة لقانون الأحزاب فإن القانون الحالي قانون جيد وشامل، ولكن يحتاج لبعض التعديلات.

واقترح صبري خلال كلمته بالجلسة الثانية للجنة الأحزاب السياسية ضمن المحور السياسي بالحوار الوطني، والتي انعقدت تحت عنوان "قانون الأحزاب السياسية.. الدمج والتحالفات الحزبية.. الحوكمة المالية والإدارية.. دور لجنة الأحزاب"، اليوم الأحد، عدة تعديلات على القانون الحالي للأحزاب.

وقال عضو مجلس الشيوخ إنه يطالب بأن تشمل التعديلات على قانون الأحزاب الحالي تنويع موارد الدعم المالية، عدم قبول تبرعات من الأشخاص الاعتبارية، زيادة عدد المؤسسين بالحزب السياسي.

وبالنسبة للجنة شئون الأحزاب، قال صبري نقترح زيادة اختصاصتها وفعاليتها وإنشاء أمانة فنية تساعدها في مهامها، موضحا أن حزب مستقبل وطن ليس لديه اعتراض على دمج الأحزاب السياسية، ويؤكد على استعداده الكامل للمشاركة في الحوار والنقاش للوصول إلى مقترحات تضمن الوصول إلى حل من شأنه النهوض بالأحزاب والمجتمع.