الحوار الوطني .. سيف محمود: دور الأحزاب السياسية يجب أن يبدأ من الشارع

قال الاعلامي سيف محمود بجلسة قانون الأحزاب بالحوار الوطني، إن دور الأحزاب يجب أن يبدأ من الشارع وميدانياً، بخدمة المواطنين، و ليس الدور أن يكون الشغل الشاغل هو المكايده السياسية وتصفية الحسابات و التسابق من أجل المصالح التي لا تخدم المواطن أو القضايا الوطنية.



واعتبر سيف محمود، خلال كلمته بجلسة المحور السياسي، أن تكثيف ودمج الجهود بين الأحزاب المختلفه والكيانات هو أفضل حل، قائلا إن كثرة الأحزاب لا تفيد إذا كان الدور الفعال لها شبه منعدم، مشيرا أنه بعد الدمج، يتم العمل على إيجاد تمويلات بطرق شرعية لا تتعارض مع القانون، عن طريق رعاه وطنيين بخلاف ماهو متعارف عليه من مصادر نص عليها القانون لتقديم الخدمات للمواطنين على مدار السنة، و هذه ستكون افضل دعاية للكيانات و الأحزاب .

وشدد على ضرورة عدم التركيز فقط على المُدد الزمنية القصيرة و التي تسبق الإنتخابات، واستخدام السوشيال ميديا و تفعيلها للوصول للشباب و فئات عمرية مختلفه وهو أمر هام يخدم توضيح الصورة الخاصة بكل حزب وما تطمح إليه الأحزاب.

وأكد أن المعارضه مطلوبه، ولكن يجب أن تكون على أسس منطقيه وواقعيه، وليست من أجل الإعتراض فقط، ولا يصح أن يتم الإعتراض والمعارضه، بناء على نظريات مستهلكة لا تصلح على أرض الواقع في مصر ولا تتماشى مع الواقع على الأرض، وتابع: أتوقع أن السيد الرئيس لا يمانع في تقديم المساحه لأي حزب أو لممثليه إذا كانوا بالفعل جادين ويملكون أفكار جاده قابله للتنفيذ، وأبرهن على ذلك من خلال ما حدث بالفعل في مؤتمر الشباب في برج العرب.

وتابع: حينما عرض الرئيس على أحد الشباب أن يتفضل مشكوراً بما يملكه من أفكار لتنفيذها و قال الرئيس نصاً ( تعالا اشتغل معانا)، وتابع: أثق أن الرئاسة و الرئيس سيقدموا كامل المساحة والدعم لأي أفكار جادة قابلة للتنفيذ، وهنا يكون بالفعل نكون قد وصلنا للهدف و للمراد من فكرة وجود أحزاب سياسية على الساحة المصرية.

وأكد أن الهدف الأسمى هو رفعة الوطن وتقديم الحلول الجادة، والتي بالتبعية تعود بالنفع على المواطنين.