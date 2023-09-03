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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دورة تثقيفية لـ 62 متدرب بأسوان عن إدارة الأزمات

جانب من الدورة التدريبية
جانب من الدورة التدريبية

إنطلقت اليوم فعاليات الدورة التدريبية رقم ( 2 ) بعنوان ( الدورة التثقيفية لإدارة الأزمات ) برعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، والتى تستمر فى الفترة من 3 إلى 6 سبتمبر الجارى بالتعاون بين كلية الدفاع الوطنى بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية ، ومركز محافظة أسوان للتدريب والتنمية المهنية المستدامة للدارسين من أبناء المحافظة .

وتم ذلك بحضور اللواء دكتور محمد حسنى والذى قام بإلقاء 2 محاضرة عن دور المعلومات فى إدارة الأزمات ، وكذا دور التكنولوجيا الحديثة فى التنبؤ بالأزمات ، وأيضاً الدكتور أشرف إمام مدير مركز محافظة أسوان للتدريب والتنمية المهنية المستدامة حيث تستهدف الدورة التدريبية 62 متدرب من مختلف أطياف المجتمع المدنى بمحافظة أسوان من أساتذة الجامعة ، وأيضاً العاملين بديوان عام المحافظة ، والوحدات المحلية ، ومديريات الخدمات ، فضلاً عن خريجى وطلاب الجامعات المختلفة ، والذين سيتم منحهم شهادات إجتياز الدورة فى الحفل الختامى .

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دورة تثقيفية

وقد أشاد اللواء أشرف عطية بالجهود التى تقوم بتنفيذها كلية الدفاع الوطنى بقيادة اللواء محمد الدسوقى بإعتبارها منارة وطنية حقيقة تساهم فى تنفيذ سلاسل للبرامج التدريبية المتنوعة الهادفة لخدمة أبناء المجتمع المصرى ، وهذا يؤكد على الدور المتميز لهذه الصروح العلمية فى العلوم العسكرية على المستوى المصرى والدولى ، فهى تمتاز بعطائها الزاخر ، لتثبت دائماً أن مصر غنية برجالها العظماء وأبنائها الأوفياء المخلصين ، وقياداتها العسكرية المحبة لتراب هذا الوطن .

أوضح أشرف عطية بأنه بأن عقد مثل هذه الدورات التدريبية يساهم فى الإرتقاء بمجالات البحث العلمى والمعرفة لتحقق نتائج إيجابية من خلال طرح الأراء والمقترحات بين المدربين والمتدربين ، وبالتالى توفير حزمة متكاملة ومتميزة من الخدمات التدريبية ذات الجودة العالية .

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إدارة الأزمات

وتتضمن الدورة التثقيفية فى اليوم الثانى إلقاء 2 محاضرة للواء دكتور حسام أنور عن أسس ومنهجية إدارة الأزمات ، وأيضاً دور أجهزة الدولة في إدارة الأزمات والكوارث ، وفى اليوم الثالث سيتم إلقاء 2 محاضرة للواء طيار دكتور هشام الحلبى عن الإدار بالأزمات " المفاهيم والملامح الرئيسية ومراحل التنفيذ " ، وأيضاً الإدارة بالأزمات " آليات التصعيد وأسلوب المواجهة " .

وفى اليوم الرابع سيتم إلقاء 2 محاضرة للواء أ.ح أحمد يسرى المشرف على الدورة التدريبية عن مقترح تنظيم وتشكيل مراكز إدارة الأزمات ، والتخطيط لإدارة الأزمات " تسلسل أسلوب إدارة الأزمة " ، وليختتم هذا اليوم بتسليم الشهادات لخريجى الدورة التثقيفية لإدارة الأزمات .

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