نقابة الموسيقيين تكرم غدا الفنان وليد توفيق تقديرا لمشواره الفني

ينظم مجلس نقابة الموسيقيين برئاسة الفنان مصطفى كامل، غدا الإثنين، حفل تكريم للفنان وليد توفيق بمقر النقابة.

وقال طارق مرتضى المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين، إن الحفل يقام تكريما وتقديرا لمشوار الفنان الكبير وليد توفيق الفنى، مضيفا أن وليد توفيق أثرى الحركة الموسيقية والغنائية العربية بأعماله الناجحة.

وأضاف مرتضى، أنه من المقرر أن يشارك في حفل التكريم كوكبة من نجوم الموسيقى والغناء، مشيرا إلى أن نقابة المهن الموسيقية بمصر تكن كل التقدير والاحترام لكل فنان مصري وعربي قدم مشواراً سامياً علي المستوي الفني والأخلاقي.

