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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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ديني

وزير الأوقاف يستقبل نظيره للشئون الدينية بماليزيا ويناقشان سبل التعاون المشترك

صدى البلد

استقبل محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السيناتور الدكتور حاجي محمد نعيم بن مختار وزير الشئون الدينية بدولة ماليزيا، اليوم الأحد 3/ 9/ 2023م بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بحضور: السفير زماني إسماعيل سفير دولة ماليزيا بالقاهرة، والسيناتور الدكتور محمد عمران، والسيناتور الدكتور سراج الدين بن سحيمي قاضي القضاة الشرعية نائب مدير عام إدارة التنمية الإسلامية، والسيدجفري بن عبد الله رئيس قطاع العلاقات الدولية وإدارة التنمية الإسلامية، والدكتور عبادة توفيق المحاضر في دار القرآن بإدارة التنمية الإسلامية، من الجانب الماليزي، والدكتور محمد عزت محمد أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور عبد الله حسن مساعد وزير الأوقاف، والشيخ نور الدين قناوي رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.


وفي كلمته رحب محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بالسيناتور الدكتور حاجي محمد نعيم بن مختار وزير الشئون الدينية بدولة ماليزيا والوفد المرافق له، مبينًا أن وزارة الأوقاف لها العديد من الإصدارات المتميزة جاوزت 430 إصدارًا عربيًّا ومترجمًا في قضايا التجديد، مؤكدًا أن المجموعة الموجودة بين أيدي الوفد تضم أربعة كتب أساسية وهي: المختصر الشافي في الإيمان الكافي، الكمال والجمال في القرآن الكريم، الأدب مع سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، وكتاب فن الخطابة، إضافة إلى الترجمات المتميزة لهذه الكتب وفي مقدمتها الفهم المقاصدي للسنة النبوية، والذي تم ترجمته إلى (14 لغة)، كما تم ترجمة كتاب الأدب مع سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إلى ثماني لغات، كما تم ترجمة كتاب المختصر الشافي في الإيمان الكافي إلى (ست لغات)، بالإضافة إلى ما يتم إصداره بالمشاركة مع الهيئة المصرية العامة للكتاب.


وعن إصدارات رؤية للنشء أكد وزير الأوقاف أنه قد صدر منها حتى الآن 25 إصدارًا من أهمها كتاب أركان الإسلام، وقد تم ترجمته إلى العديد من اللغات كالإنجليزية والفرنسية والألمانية، حيث يبسط أركان الإسلام على شكل قصة، ومعه ملحق للطفل يوضح فيها بالصور كيف يتوضأ وكيف يصلي، كما أشار وزير الأوقاف إلى استعداد أكاديمية الأوقاف الدولية لاستضافة نخبة من أئمة دولة ماليزيا لتدريبهم على قضايا التجديد ومهارات التواصل بالأكاديمية.


وفي كلمته نقل السيناتور الدكتور حاجي محمد نعيم بن مختار وزير الشئون الدينية بماليزيا تحيات  رئيس الوزراء بدولة ماليزيا، مشيرًا إلى أن الحكومة الماليزية تقدر جيدًا العلاقات الوثيقة بين ماليزيا ومصر، خاصة في مجال الشئون الإسلامية، حيث تعتبر مصر الوجهة الرئيسية للطلاب الماليزيين لمواصلة دراستهم في مجال الدراسات الإسلامية مثل الشريعة وأصول الدين واللغة العربية والقراءات في مختلف المراحل التعليمية حتى مرحلة الدكتوراة، وعن تقديرها أيضًا للدورات التي قدمتها وتقدمها الهيئات والمؤسسات الدينية في مصر لمسئولي الهيئات والمؤسسات الدينية في ماليزيا في مجال الفتاوى والإمامة وغير ذلك.


وأكد وزير الشئون الدينية بدولة ماليزيا إلى أن هذه الزيارة تهدف إلى استكشاف سبل التعاون، ومناقشة مذكرة التفاهم التي تقدرها وترحب بها الحكومة الماليزية مع وزارة الأوقاف المصرية، حيث نأمل بأن يتم الانتهاء من دراستها قريبًا لتنفيذ البرامج المشتركة بطريقة سلسة ومنظمة.


وأشاد وزير الشئون الدينية بماليزيا خلال اللقاء بالإصدارات الكثيرة والمتنوعة لوزارة الأوقاف، مؤكدًا أنه يمكن توسيع التعاون ليشمل البحث والنشر والجهود المبذولة للتطرف والكراهية، وأن الحكومة الماليزية تقدر وتثمن عاليًا جهود الأوقاف المصرية في خدمة الإسلام ونشر الفكر الوسطي المستنير وسنقوم بترجمة بعض إصداراتها إلى اللغة الماليزية.


وفي ختام اللقاء أهدى محمد مختار جمعة وزير الأوقاف نسخة من موسوعة الثقافة الإسلامية للسيناتور الدكتورحاجي محمد نعيم بن مختار وزير الشئون الدينية بماليزيا والوفد المرافق له ومجموعة من أحدث إصدارات الأوقاف، وهو ما كان محل إشادة وتقدير كبيرين، مشيدين بإصدارات الأوقاف المصرية في نشر الفكر الوسطي المستنير والثقافة الرشيدة، وبخاصة موسوعة الثقافة الإسلامية.

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