مدير المراكز الثقافية الروسية يهنئ رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

هنأ مراد جاتين مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر، الدكتور سامح مهران رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي بمناسبة نجاح حفل الافتتاح بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، مقدما التهنئة للمكرمين الذين ساهموا في نهضة المسرح المصري.

ونقل بيان للمركز الثقافي الروسي بالقاهرة اليوم عن جاتين قوله " إن مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي له تاريخ طويل مع المسرح الروسي، حيث شاركت العديد من الفرق الروسية بفعاليات التجريبي، وبعضها حصل على جوائز، وأصبح اسم المهرجان معروفا في روسيا بين المسرحيين ".

ومن جهته، عبر شريف جاد رئيس الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية ومدير النشاط الثقافي في المركز الروسي عن سعادته بنجاح حفل الافتتاح الذي جاء مبهرا في الشكل والمضمون، الذي اكتمل بالعرض الرائع "تشارلي"، مشيرا إلى أن المخرج خالد جلال يُعد مدرسة مفتوحة للأجيال المختلفة، فعلى يديه تخرج العديد من المواهب الكبيرة، ولا تزال هذه المدرسة تفرز لنا أسماءً جديدة من المواهب الشابه.

كما أن المخرج المسرحي ناصر عبدالمنعم يُعد أحد رواد المسرح الجامعي، وصاحب أسلوب مختلف، ولا زلت أذكر مسرحياته التي عُرضت أيام الجامعة، والتي أثرت كثيرا في حبي للمسرح.