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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

نائب رئيس جامعة الأزهر يتابع أعمال الصيانة والتطوير بفرع البنات

جامعة الازهر
جامعة الازهر

قام الدكتور محمد فكري خصر، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات، بجولة تفقدية لأعمال الصيانة والتطوير ورفع الكفاءة داخل فرع البنات بمدينة نصر، في إطار المتابعة الدائمة والمستمرة لجميع أعمال الصيانة داخل جامعة الأزهر برعاية فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة.

وخلال الجولة التفقدية وجه نائب رئيس الجامعة لفرع البنات الشركة المنفذة لأعمال الصيانة داخل كلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة قبل بدء العام الدراسي الجديد (2023- 2024) الذي سيبدأ يوم السبت 30 من سبتمبر 2023م، مشددا على متابعته المستمرة لجميع أعمال الصيانة بشكل متواصل حتى يتم الانتهاء منها بالشكل المناسب.

جاء ذلك بحضور الدكتورة أميمة فهمي، عميدة كلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة، الدكتورة كريمة عبد المجيد وكيلة كلية الدراسات الانسانية للبنات بالقاهرة،والدكتورة منال الخولي، عميدة كلية التربية بنات جامعة بالقاهرة، والدكتورة مني نور الدين، وكيلة كلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة للدراسات العليا والبحوث، و سعاد بكر الأمين العام المساعد لفرع البنات، و الاستاذة منال حافظ مديرة الأمن الاداري بفرع البنات.

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