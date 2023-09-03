برتوكول تعاون للتمكين الاقتصادي للمرأة بالشيخ زويد

وقعت جمعية تنمية المجتمع بالجورة بالشيخ زويد محافظة شمال سيناء، وزارة التضامن الاجتماعي، برتوكول تعاون بشأن برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي، للمرأة ورفع مستوى دخل الاسرة والتدريب الحرفى للسيدات، في مجال الخوص والجريد وصناعة السلال والقبعات والمفارش بلمسات تراثية سيناوية ، تحت رعاية مديرية التضامن الإجتماعي بشمال سيناء.

قال الدكتور بكر سويلم المدير التنفيذي للجمعية، ان البرتوكول يهدف الي توفير دخل كريم يساعد علي توفير اساسيات الحياة للفئات الاكثر احتياجا بشمال سيناء من خلال امداد المستفيدين بالدعم المالي اللازم في شكل اصول لبدء مشروعات صغيرة مدرة للدخل.