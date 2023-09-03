عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مشهد مروع..سحل فتاة أكثر من نصف كم لسبب غير متوقع ..اعرف القصة كاملة

مشهد مروع ..سحل
مشهد مروع ..سحل فتاة أكثر من نصف كم لسبب غير متوقع ..أعرف ا

أثار مشهد مروّع  لسارق سيارة قام بسحل فتاة حوالي أكثر من نصف كم الكثير من الجدل  فقد قام مرتكب السرقة والذي حاول التسلل إلى منزل بعدما شاهد فتاة وهي تقوم بالاصطفاف بمركبتها فشرع في سرقتها وسحل الفتاة 


قد ألقت القوات الأمنيّة من البحث الجنائي الأردني القبض على سارق، بعدما تسبب بإيذاء فتاة أوذلك أثناء محاولة سرقة مركبتها، وذلك بعد  ما تمكنت من التعرف على هويته ومحاولة تحديد مكان اختبائه بزمن قياسي، في العاصمة الأردنية عمّان.

وفقا لمقطع الفيديو عند خروج السارق ومحاولته الفرار من الموقع قد شاهد الفتاة وهي تقوم بالاصطفاف بمركبتها بالشارع العام، فحاول بالشروع بالصعود في المركبة  في محاولة لسرقتها، وذلك عند محاولة الفتاة الخروج من المركبة،  ليواصل المسيره لتعلق الفتاة بالمركبة.

مشهد مرو ع سارق سيارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 برقم الجلوس| بدء تحميلها على موقع التعليم

عبر هذا الرابط.. نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني برقم الجلوس بعد قليل

التعليم تكشف حقيقة تسريب نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 من الكنترول

ما صدقوا جوزي اتحبس| سيدة البدرشين..الأربعة خطفوني لإطفاء نيرانهم

بعد هدفه في أستون فيلا..أرقام قياسية جديدة لـ محمد صلاح مع ليفربول

برقم الجلوس .. رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

لمدة 15 يوما فقط.. هدية من البنوك لجميع عملائها في مصر

لمدة 4 سنوات.. الأهلى يجدد تعاقده مع هذا اللاعب

موضوعات متعلقة

سبب غير متوقع لعدم الشعور بلدغة البعوض فور حدوثها

ما تراه يعكس شخصيتك.. اختبار يتحدث عن مشاعرك

أثار الذعر.. جسم أخضر يتوهج في سماء تركيا

مغامرة مجنونة لشاب روسي بواسطة سيارته.. لن تتوقع ماذا فعل

خيبة أمل شديدة.. تسجيل نادر للأميرة ديانا تتحدث فيه عن تشارلز

مقطع فيديو جرّبه الآن.. علاج النسيان في أقل من 10 دقائق بسهولة

فيديو يرصد انتقام طالب من جيرانه بطريقة غير متوقعة في فلوريدا.. شاهد

لن تصدق طريقة صناعتها.. حكاية أغلى قطعة جبن في العالم

ترشيحاتنا

سيناتور أمريكي يطالب باستبعاد ترامب من الانتخابات الرئاسية 2024

مفاجأة.. حسن شحاته يعلن عن اجتماع طارئ لرموز الزمالك لهذا السبب| فيديو

رئيس وزراء إسرائيل يعلن بناء جدار على طول الحدود مع الأردن

7 أفعال بين المغرب والعشاء نهى عنها الرسول ويقع فيها كثيرون.. فاحذرها

محلل سياسي: عدم تمديد اتفاقية الحبوب يضر تركيا| فيديو

غباء وجهل .. ضابط مخابرات أمريكي يوبخ الغرب بعد تحركه ضد روسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهمها الثوم.. أطعمة تعالج التهاب المفاصل

رفقة زوجها وأولادها.. ريهام أيمن بإطلالة تخطف الأنظار | شاهد

بالتايجر .. سارة سلامة تثير ضجة بظهورها | شاهد

باللبان الدكر.. وصفة سحرية لعلاج البواسير

فيديو

إنعام سالوسة تكذّب حوار منى الشاذلي.. والأخيرة: شكرًا على رفع الحرج| «فيديوجراف»

حكاية أرض مصرية في بريطانيا طالب محمد الفايد باستقلالها.. وقصة ملكة أحبها.. فيديوجراف

كانت مخطوبة ومش لاقيينها.. زوجة سفاح الجيزة تكشف مفاجأة عن شقيقتها

أحمد جمال سعيد: تمنيت تكريم فريد شوقى وهدى سلطان بمهرجان القاهرة للدراما|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

اﻟﻤﺰﻳﺪ