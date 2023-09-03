مشهد مروع..سحل فتاة أكثر من نصف كم لسبب غير متوقع ..اعرف القصة كاملة

أثار مشهد مروّع لسارق سيارة قام بسحل فتاة حوالي أكثر من نصف كم الكثير من الجدل فقد قام مرتكب السرقة والذي حاول التسلل إلى منزل بعدما شاهد فتاة وهي تقوم بالاصطفاف بمركبتها فشرع في سرقتها وسحل الفتاة



قد ألقت القوات الأمنيّة من البحث الجنائي الأردني القبض على سارق، بعدما تسبب بإيذاء فتاة أوذلك أثناء محاولة سرقة مركبتها، وذلك بعد ما تمكنت من التعرف على هويته ومحاولة تحديد مكان اختبائه بزمن قياسي، في العاصمة الأردنية عمّان.

وفقا لمقطع الفيديو عند خروج السارق ومحاولته الفرار من الموقع قد شاهد الفتاة وهي تقوم بالاصطفاف بمركبتها بالشارع العام، فحاول بالشروع بالصعود في المركبة في محاولة لسرقتها، وذلك عند محاولة الفتاة الخروج من المركبة، ليواصل المسيره لتعلق الفتاة بالمركبة.