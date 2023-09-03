العرض اليوناني "الإلياذة" على المسرح القومي

استقبل المسرح القومي، اليوم /الأحد/، العرض المسرحي اليوناني "الإلياذة.. قصيدة ملحمية لهوميروس"، وذلك ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الثلاثين برئاسة الدكتور سامح مهران، والتي تستمر حتى 8 سبتمبر الجاري .

وشهد العرض حضورا وتفاعلا كبيرين من النقاد والمسرحيين والجمهور، حيث يقدم العرض إعادة للملحمة اليونانية الشهيرة "الإلياذة" واستدعاء لأحداث حرب طروادة ، وبالأخص في السنة العاشرة من الحرب الباردة، بما في ذلك كل الأحداث التي تلت رحيل "أخيل" ونجاحات أحصنة طروادة، ودخول باتروكلس، وعودة أخيل إلى معركة الانتقام وموت هيكتور وإذلاله من قبل أخيه.

و"الإلياذة" هي ملحمة شعرية كتبها الشاعر اليوناني هوميروس، والتي يروي فيها قصة أحداث السنة الأخيرة من حرب دامت عشر سنوات وتسمى حرب طروادة التي اندلعت بين سكان مدينة طروادة وبين الإغريق.

المسرحية بطولة الكسندروس نيكولايديس، الكسندروس ميكيليديس، إيوانيس مافروبولوس، أسباسيا ديمو، إضاءة وإخراج تاسوس راتزوس .

