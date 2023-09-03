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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البريد السعودي يستعرض خدماته في جولات التجارة الإلكترونية

صدى البلد

يشارك البريد السعودي "سبل" في جولات التجارة الإلكترونية التي تنظمها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت), في مختلف مناطق المملكة من شهر سبتمبر 2023م حتى شهر يناير 2024م، حيث ستقام أولى جولات التجارة الإلكترونية في محافظة جدة بمركز دعم المنشآت من الفترة 4 -6 سبتمبر 2023م، التي تتضمن جلسات حوارية بحضور مجموعة من المتحدثين من القطاع الحكومي والخاص، لمناقشة أبرز مستجدات ومجالات التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى المعرض المصاحب الذي يجمع أبرز الجهات الحكومية والشركاء المُمَكَّنين في قطاع التجارة الإلكترونية، لعرض خدماتهم ومنتجاتهم للزوار، والعديد من البرامج التدريبية المتنوعة في مجال التجارة الإلكترونية.

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و بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس” تشارك "سبل" في جلسة حوارية بعنوان تطوير البيئة الممكنة لتنمية التجارة الإلكترونية في المملكة، يقدمها عبدالرحمن المزروع مدير إدارة التجارة الإلكترونية المحلية وذلك في مركز دعم المنشآت في محافظة جدة يوم غد الإثنين.


كما تستعرض "سبل" في المعرض المصاحب، خدماتها ومنتجاتها التي تساعد على نمو وازدهار قطاع التجارة الإلكترونية بالمملكة، بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى مثل الناشر التجاري وعاجل اكسبريس وأوفر، وكذلك خدمات اقتصادي وعالمي، ومنصة "SMEs" الإلكترونية المصممة خصيصاً لخدمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.

البرامج التدريبية البريد السعودي التجارة الإلكترونية الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة القطاع الحكومي والخاص

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