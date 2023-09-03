الشرطة في أوغندا تعتقل رجلا بحوزته عبوة ناسفة داخل كنيسة في كمبالا

قالت الشرطة في أوغندا، اليوم الأحد، إنها اعتقلت رجلا يبلغ من العمر 28 عاما دخل كنيسة في العاصمة كمبالا وبحوزته عبوة ناسفة كان يعتزم استخدامها في هجوم هناك.

وقالت الشرطة إن السلطات تطارد ثلاثة رجال آخرين يعتقد أنهم أرسلوا في مهام تفجير مماثلة في أماكن أخرى في أوغندا.

ولم تكن الدوافع واضحة، لكن القوات الديمقراطية المتحالفة المرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) نفذت في السابق هجمات بالقنابل مميتة في أوغندا.

وكانت القوات الديمقراطية المتحالفة في الأصل جماعة متمردة أوغندية، لكن تم هزيمتها قبل أكثر من عقدين من الزمن وفرت إلى غابات شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية حيث تتمركز منذ ذلك الحين.

تم اعتقال المعتقل، الذي يدعى كينتو إبراهيم، بينما كان على وشك دخول الكنيسة الخمسينية، مركز لوباغا للمعجزات، في ضاحية لوباغا جنوب كمبالا.

وقال المتحدث باسم الشرطة باتريك أونيانجو للصحفيين إن أفراد الأمن حصلوا على معلومات استخباراتية عن هجمات مخطط لها على أماكن العبادة وأنهم تعقبوا إبراهيم.

وأضاف 'حصلنا على معلومات تفيد بأن أحد الإرهابيين قد تم إرساله بالفعل للقيام بمهمة، فقاموا بملاحقة الإرهابي'.

وقال أونيانجو إن المشتبه به كان يحمل حقيبة بها عبوة ناسفة بدائية الصنع قامت الشرطة بتفجيرها بأمان. وقال أونيانجو إنه أثناء الاستجواب اعترف بأن لديه ثلاثة شركاء تم إرسالهم أيضًا لتنفيذ هجمات مماثلة.

وقال أونيانجو 'إنه يساعدنا في تحديد مكان هؤلاء الأشخاص'، مضيفا أن المشتبه به محتجز بتهم تتعلق بالإرهاب.