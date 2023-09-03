رانيا يحيى: أكاديمية الفنون تفتح أبوابها للصحفيين والإعلاميين

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر عن تيسير مهمة الراغبين من الصحفيين والإعلاميين للدراسة بالمعهد العالى للنقد الفني للحصول على دبلومة النقد الفنى أو التذوق الفني كل حسب شهادته الجامعية للعام الجامعي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ وتشمل التخصصات النقد الأدبي النقد التشكيلي النقد السينمائي والتلفزيوني، النقد الموسيقي وفلسفة الفن وعلومه.

وذلك بعد التواصل مع دكتورة رانيا يحيى عميد المعهد العالي للنقد الفني ودعوتها لدخول الصحفيين للدراسة وأبدي كرم ترحيبه بالدعوة والمساهمة في نجاحها بما يخدم الزملاء الراغبين في الدراسة علماً بأن آخر موعد للقبول بالمعهد ١٤ من سبتمبر الجاري.