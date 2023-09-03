بيان من النهضة التونسي عقب وضع قيادي بالحزب قيد الإقامة الجبرية

قال حزب النهضة في تونس إن السلطات وضعت أحد كبار مسؤوليه قيد الإقامة الجبرية، وذلك وفقا لما نشرته وكالة الأسوشيتد برس.

وأدان حزب النهضة، في بيان له، اليوم الأحد، العقوبة المفروضة على عبد الكريم الهاروني، وطالبت بالإفراج عنه.

وقالت جبهة الإنقاذ الوطني، ائتلاف المعارضة الرئيسي في تونس الذي يضم حزب النهضة، في بيان لها، إن الهاروني وُضع قيد الإقامة الجبرية اعتبارًا من مساء السبت، قبل يوم واحد من مشاركته في اجتماع للتحضير لمؤتمر الحزب المقرر في أكتوبر المقبل.

وندد ائتلاف المعارضة بالقرار الذي يأتي في سياق اعتقال قيادات لحزب النهضة، وإغلاق كافة مقاره.

تأتي هذه الخطوة بعد اعتقال راشد الغنوشي في وقت سابق من هذا العام والحكم عليه بالسجن لمدة عام بزعم الإشارة إلى ضباط الشرطة على أنهم طغاة. يعد الغنوشي (82 عاما)، مؤسس حزب النهضة ورئيس البرلمان السابق.

وأغلق الرئيس التونسي قيس سعيد البرلمان الذي تقوده النهضة في عام 2021، وتحرك منذ ذلك الحين لتوطيد السلطة، واعتقلت الشرطة عدة شخصيات معارضة أخرى هذا العام.