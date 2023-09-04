عميد زراعة عين شمس: الجامعات تشجع طلابها والأساتذة للمشاركة بالعمل المجتمعي| خاص

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، إن الجامعات المصرية تمثل مراكز تعليمية وبحثية وثقافية، تؤثر بشكل كبير على الشباب والمجتمع بشكل عام.

وأوضح الدكتور أحمد جلال، خلال تصريحاته لـ"صدى البلد"، أن الجامعات المصرية تسهم في تعزيز التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية، من خلال التعليم والبحث، حيث تعمل على توفير التعليم والبحث في مجالات التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية، وتقدم الدورات والبرامج التعليمية التي تعزز الوعي بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، وتعلم الطلاب كيفية تطبيق الممارسات المستدامة في مجالاتهم المختلفة، كما تنفذ الأبحاث العلمية لتطوير التقنيات والحلول المستدامة.

وأكد عميد زراعة عين شمس، أن العمل المجتمعي يعمل على تشجيع الجامعات لطلابها وأعضاء هيئة التدريس على المشاركة في الأنشطة المجتمعية والعمل التطوعي وتعمل علي تنظيم حملات توعية بيئية، والمشاركة في مشاريع إعادة التأهيل البيئي، وتقديم الدعم للمجتمعات المحلية في مجالات مثل التعليم والصحة والتنمية الاقتصادية.

وأشار الدكتور أحمد جلال، إلى الممارسات المستدامة في الحرم الجامعي، لافتا إلى أنها تعد نموذجا للممارسات المستدامة في الحرم الجامعي، ويمكنها تطبيق سياسات الطاقة النظيفة والتوجه نحو استخدام الطاقة المتجددة، وإدارة النفايات بشكل فعال، وتشجيع المواصلات المستدامة، وتعزيز التوعية بين أعضاء المجتمع الجامعي بخصوص الممارسات البيئية المستدامة.