فقرات فنية بالزي الفرعوني في افتتاح بطولة أفريقيا للطائرة

أقيم مساء اليوم الأحد ، افتتاح البطولة الأفريقية للكرة الطائرة لمنتخبات الرجال بإستاد القاهرة و التى ستستمر لمدة 10 أيام متتالية بمشاركة 15 منتخبا .

وشهد حفل الإفتتاح حضور وزير الشباب و الرياضة الدكتور أشرف صبحى و أعضاء الاتحاد المصرى للكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة .

و شهد حفل الإفتتاح العديد من الفقرات ، أبرزها طابور عرض المنتخبات المشاركة و فقرة فنية بالزى الفرعونى لفريق كيدز شو التابع لوزارة الشباب و الرياضة و فريق بركشن .

و من المقرر أن يلتقى منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة مع نظيره بوروندى مساء اليوم الأحد فى لقاء إفتتاح المنافسة عقب حفل الإفتتاح .

و يقع منتخب مصر فى المجموعة الأولى بجانب كلا من بوروندي و الجزائر .

فيما ضمت المجموعة الثانية ، تونس و مالى و تنزانيا و تشاد ، و بينما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات الكاميرون و كينيا وغانا و ليبيا ، و ضمت المجموعة الرابعة ، المغرب و رواندا و السنغال و جامبيا .

وضمت القائمة النهائية للمنتخب كلا من: حسام يوسف وأشرف اللقاني وأحمد صلاح ورضا هيكل وسيف عابد وعبد الرحمن سعودي ومحمد عادل ومحمد المهدي ومحمد رضا ومحمد رمضان ومحمد مصطفي وأحمد يوسف ومحمد عسران وأحمد سعيد.

شهدت أخر إستعدادات منتخب مصر للكرة الطائرة الأول للرجال الفوز على نظيره المغربى 3/1 وديا، فى إطار آخر ودياته بعد تلقى خسارة من ليبيا 3/0 ، قبل الاتفاق على خوض شوط إضافي نجح الفراعنة فى الفوز به بنتيجة 25/14.