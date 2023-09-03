حضور جماهيري لمؤازرة منتخب مصر أمام بوروندي في افتتاح البطولة الإفريقية للطائرة

حرص عدد من جماهير لعبة الكرة الطائرة على مؤازرة منتخب مصر أمام نظيره بوروندي مساء اليوم الأحد فى لقاء إفتتاح البطولة الأفريقية التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 1 و حتى 14 سبتمبر الجارى ، بإستاد القاهرة .

و يقع منتخب مصر فى المجموعة الأولى بجانب كلا من بوروندي و الجزائر .

فيما ضمت المجموعة الثانية ، تونس و مالى و تنزانيا و تشاد ، و بينما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات الكاميرون و كينيا وغانا و ليبيا ، و ضمت المجموعة الرابعة ، المغرب و رواندا و السنغال و جامبيا .

وضمت القائمة النهائية للمنتخب كلا من: حسام يوسف وأشرف اللقاني وأحمد صلاح ورضا هيكل وسيف عابد وعبد الرحمن سعودي ومحمد عادل ومحمد المهدي ومحمد رضا ومحمد رمضان ومحمد مصطفي وأحمد يوسف ومحمد عسران وأحمد سعيد.