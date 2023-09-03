يبحث عدد كبير من الراغبين في أداء العمرة، عن معرفة أسعار تذاكر طيران العمرة، و التي أعلنتها شركة مصر للطيران لموسم العمرة للعام الجاري.

تذاكر طيران العمرة 2023

أسعار تذاكر طيران العمرة تترواح من 9200 جنيه وحتى 11 ألف جنيه

وذلك باختلاف الآتي:

المحطات تاريخ السفر من مطاري القاهرة وبرج العرب الدوليين تاريخ العودة من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار المدينة المنورة



أسعار تذاكر طيران العمرة 2023

أسعار تذاكر طيران العمرة لخط « القاهرة - جده - القاهرة تترواح من 9200 جنيه وحتي 9500 جنيه أسعار تذاكر خط «القاهرة - جده - المدينة المنورة - القاهرة» تترواح من 9600 جنيه وحتي 10 آلاف جنيه أسعار خطي «القاهرة - المدينة المنورة - جده - القاهرة» وخط «القاهرة - المدينة المنورة - القاهرة » تترواح من 10500 جنيه وحتي 11 ألف جنيه.





جدول رحلات طيران العمرة 2023

القاهرة / جدة / القاهرة الذهاب كل أيام الأسبوع العودة - كل أيام الأسبوع ماعدا الجمعة والسبت 9200 القاهرة / جدة / القاهرة الذهاب كل أيام الأسبوع - العودة الجمعة والسبت 9500 القاهرة / جدة / المدينة / القاهرة الذهاب كل أيام الأسبوع - العودة كل أيام الأسبوع ماعدا الجمعة والسبت 9600 القاهرة / جدة / المدينة / القاهرة الذهاب كل أيام الأسبوع - العودة الجمعة والسبت 10000 القاهرة / المدينة / جدة / القاهرة الذهاب كل أيام الأسبوع ماعدا الخميس - العودة كل أيام الأسبوع ماعدا الجمعة والسبت 10500 القاهرة / المدينة / جدة / القاهرة الذهاب الخميس - العودة الجمعة والسبت 11000

أسعار تذاكر طيران العمرة العام الماضي

كانت أسعار تذاكر العمرة خلال العام الماضي تتراوح مابين 6400 إلى 6600 جنيه

كل ما تريد معرفتة عن العمرة



ما هي العمرة؟

العمرة هي التعبد لله بالإحرام، والطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة، والحلق أو التقصير.

كيف أُحرِم؟

يُحرم المسلمُ من المكان المحدد له شرعاً، ويمتنع عن المحظورات التي يمنع منها حال إحرامه

يلبي قائلاً: "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك"

الطواف

يتجه إلى الحرم، ويطوف بالكعبة سبع مرات، جاعلًا الكعبة عن يساره، فيبتدئ بالحجر الأسود، وينتهي به

وبعد انتهاء أشواط الطواف السبعة يصلي ركعتين في مكان مناسب

السعي

يتوجه إلى الصفا، ويبتدئ منها السعي نحو المروة، فإذا وصل المروةَ أكمل شوطاً، ثم يعود إلى الصفا ليكمل الشوط الثاني، وهكذا حتى يتم ٧ أشواط منتهياً بالمروة

الحلق والتقصير

بعد تمام السعي، يتوجه الرجل إلى محلات الحلاقة، فيحلق أو يقصر شعره

وتجمع المرأة شعرها، وتقص من أطرافه قدر أُنملة الإصبع (١ - ٢ سم)

وبذلك تكون العمرة قد تمت وخرج المعتمر من إحرامه

من الآداب التي ينبغي للمعتمر الإلتزام بها أثناء العمرة تجنب إيذاء ضيوف الرحمن بالتدافع والدخول في أماكن الزحام، وعدم ارباك المعتمرين بمعاكسة اتجاه الطواف، والحرص على اتباع إرشادات المراقبين ورجال الأمن.