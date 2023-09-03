عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أسعار تذاكر طيران العمرة 2023

اسعار تذاكر طيران
اسعار تذاكر طيران العمرة

يبحث عدد كبير من الراغبين في أداء العمرة، عن معرفة أسعار تذاكر طيران العمرة، و التي أعلنتها شركة مصر للطيران لموسم العمرة للعام الجاري.

تذاكر طيران العمرة 2023

 أسعار تذاكر طيران العمرة تترواح من 9200 جنيه وحتى 11 ألف جنيه

وذلك باختلاف الآتي:

  1. المحطات 
  2. تاريخ السفر
  3. من مطاري القاهرة وبرج العرب الدوليين
  4. تاريخ العودة
  5. من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار المدينة المنورة
     

أسعار تذاكر طيران العمرة 2023

  1.  أسعار تذاكر طيران العمرة لخط « القاهرة - جده - القاهرة تترواح من 9200 جنيه وحتي 9500 جنيه
  2. أسعار تذاكر خط «القاهرة - جده - المدينة المنورة - القاهرة» تترواح من 9600 جنيه وحتي 10 آلاف جنيه
  3.  أسعار خطي «القاهرة - المدينة المنورة - جده - القاهرة» وخط «القاهرة - المدينة المنورة - القاهرة » تترواح من 10500 جنيه وحتي 11 ألف جنيه.

مطار مرسى علم الدولي يستقبل 32 رحلة طيران سياحية أوروبية.. اليوم

مطار مرسي علم يستقبل 133 رحلة طيران تقل آلاف السياح الأجانب

إعصار إداليا يلغي 900 رحلة طيران في أمريكا

العطل الفني.. هذا ما كشفته مضيفة طيران بريجوزين


 

جدول رحلات طيران العمرة 2023

  1. القاهرة / جدة / القاهرة الذهاب كل أيام الأسبوع العودة  -  كل أيام الأسبوع ماعدا الجمعة والسبت  9200 
  2. القاهرة / جدة / القاهرة الذهاب  كل أيام الأسبوع   -   العودة   الجمعة والسبت  9500
  3. القاهرة / جدة / المدينة / القاهرة الذهاب  كل أيام الأسبوع   -   العودة   كل أيام الأسبوع ماعدا الجمعة والسبت  9600
  4. القاهرة / جدة / المدينة / القاهرة الذهاب  كل أيام الأسبوع  -    العودة   الجمعة والسبت  10000
  5. القاهرة / المدينة / جدة / القاهرة الذهاب  كل أيام الأسبوع ماعدا الخميس  -   العودة   كل أيام الأسبوع ماعدا الجمعة والسبت  10500
  6. القاهرة / المدينة / جدة / القاهرة الذهاب  الخميس  -   العودة  الجمعة والسبت  11000

أسعار تذاكر طيران العمرة العام الماضي

كانت أسعار تذاكر العمرة خلال العام الماضي تتراوح مابين 6400 إلى 6600 جنيه

 

كل ما تريد معرفتة عن العمرة


ما هي العمرة؟

العمرة هي التعبد لله بالإحرام، والطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة، والحلق أو التقصير.

كيف أُحرِم؟

يُحرم المسلمُ من المكان المحدد له شرعاً، ويمتنع عن المحظورات التي يمنع منها حال إحرامه
يلبي قائلاً: "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك"
الطواف

يتجه إلى الحرم، ويطوف بالكعبة سبع مرات، جاعلًا الكعبة عن يساره، فيبتدئ بالحجر الأسود، وينتهي به
وبعد انتهاء أشواط الطواف السبعة يصلي ركعتين في مكان مناسب
السعي

يتوجه إلى الصفا، ويبتدئ منها السعي نحو المروة، فإذا وصل المروةَ أكمل شوطاً، ثم يعود إلى الصفا ليكمل الشوط الثاني، وهكذا حتى يتم ٧ أشواط منتهياً بالمروة

الحلق والتقصير

بعد تمام السعي، يتوجه الرجل إلى محلات الحلاقة، فيحلق أو يقصر شعره
وتجمع المرأة شعرها، وتقص من أطرافه قدر أُنملة الإصبع (١ - ٢ سم)
وبذلك تكون العمرة قد تمت وخرج المعتمر من إحرامه
من الآداب التي ينبغي للمعتمر الإلتزام بها أثناء العمرة تجنب إيذاء ضيوف الرحمن بالتدافع والدخول في أماكن الزحام، وعدم ارباك المعتمرين بمعاكسة اتجاه الطواف، والحرص على اتباع إرشادات المراقبين ورجال الأمن.

أسعار تذاكر طيران العمرة أسعار تذاكر تذاكر طيران العمرة شركة مصر للطيران رحلات طيران مطار الملك عبدالعزيز الدولي مطاري القاهرة وبرج العرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 برقم الجلوس| بدء تحميلها على موقع التعليم

رسميا.. «التعليم» تتيح سداد مصروفات المدارس 2024 على 3 أقساط| تفاصيل

عبر هذا الرابط.. نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني برقم الجلوس بعد قليل

هؤلاء معفيون من دفعها| قرار عاجل من التعليم بشأن مصروفات المدارس بالعام الجديد

رابط مباشر .. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 الآن

تحذير عاجل من الدفاع المدني السعودي بسبب الأمطار الرعدية

مفاجأة.. حسن شحاته يعلن عن اجتماع طارئ لرموز الزمالك لهذا السبب| فيديو

2300 جنيه إيراد فقط .. سحب فيلم ماجد المصري من السينما

موضوعات متعلقة

59 بنكا مركزيا تتجه لشراء الذهب خلال الـ 12 شهر المقبلة

دعاء أيام التشريق قبل المغرب لا يرد.. وهذه أفضل 50 دعوة مستجابة

دعاء آخر أيام التشريق.. لا ترد فيه دعوة فرددوا 210 أدعية جامعة للخيرات

مصطفى بكري يكشف التفاصيل الكاملة عن ثورة 30 يونيو في الذكرى العاشرة

كيفية صلاة العيد الأضحى .. أسهل طريقة لأدائها لمن فاتته

هنيئا لمن لبى وأدى| إمام الحرم المكي: الأضحية شعيرة إسلامية وملة إبراهيمية وسنة محمدية.. وخطيب مسجد الرسول: العيد تربية على سخاء النفس وسلامة الصدر وصفاء السريرة

ارتفاع أسعار الذهب عالميا مع استمرار تراجع الدولار.. تفاصيل

صحف الإمارات |اقتصاد أبوظبي غير النفطي يحقق أعلى أداء خلال 9 سنوات.. إخماد حريق هائل ببرج العجمان.. موجات الحر تثير القلق في أوروبا

ترشيحاتنا

صفقة رئيسية.. زيلينسكي يعلن التوصل لاتفاق مهم للغاية مع فرنسا

لا تنخدعوا بدرجات الحرارة.. الأرصاد توجه تحذيرا للمواطنين: الارتفاعات لم نشهدها سابقا

الحكومة تعلن موعد انتهاء أزمة السجائر

الأوقاف: 600 جنيه مكافأة تشجيعية للمتميزين من عمال المساجد المتطوعين بالمديريات الإقليمية

سينا بتفرح... "الديهي" يزف خبر سعيد لأبناء أرض الفيروز |فيديو

بعد صفقة الشركة الإماراتية؟.. مصير أسعار السجائر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأصحاب الدايت.. طريقة تحضير صدور الدجاج محشية بالسبانخ

أطعمة تعالج الحساسية وتخفّف أعراضها

مهرجان العلمين الجديدة يحقق النجاح في اتجاهين.. روَّج للسياحة بها ودَعَمَ «حياة كريمة».. والمدينة احتضنت نجوم الوطن العربي

30 طفرة.. الصحة الأمريكية تعلن انتشار متغير جديد لـ كورونا

فيديو

حكاية 50 مهاجما رفضهم كولر.. وكلام نهائي في صفقة سوزا بالأهلي

«صوته حلو».. لاعب بيراميدز يفاجئ زملاءه ورد فعل غير متوقع من اللاعبين| فيديوجراف

إنعام سالوسة تكذّب حوار منى الشاذلي.. والأخيرة: شكرًا على رفع الحرج| «فيديوجراف»

حكاية أرض مصرية في بريطانيا طالب محمد الفايد باستقلالها.. وقصة ملكة أحبها.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ